AVVISO ALL'UTENZA - Emergenza Convid-19

(Assergi, 12 Mar 20) Al fine di dare un contributo al contenimento della diffusione del virus Covid-19 e a tutela sia dell'utenza che del proprio personale, l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha disposto di sospendere temporaneamente il servizio di ricevimento diretto degli utenti presso tutte le sedi dell'Ente.

Tutte le attività degli uffici del Parco saranno svolte prevalentemente in modalità "a distanza" (telefono, e-mail, messaggi sui canali social ufficiali); in caso di necessità e urgenza è possibile concordare un appuntamento con le medesime modalità per la giornata di martedì in orario dalle 10.00 alle 13.00.

Le disposizioni del presente avviso dovranno essere rispettate fino al 3 aprile 2020, salvo diverse indicazioni e/o disposizioni da parte delle competenti Autorità di Governo.

CONTATTI

Normativa di riferimento: