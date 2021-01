Pubblicati 2 avvisi pubblici per conferimento incarichi

(Assergi, 08 Gen 21) Sono stati pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente Parco si seguenti avvisi per ricerca di tecnici per conferimento incarichi:

L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga partecipa, in qualità di partner, al Progetto di Sistema "Monitoraggio della biodiversità: indagini conoscitive per l'elaborazione di standard condivisi di valutazione della qualità naturalistica, rendicontazione e servizi eco sistemici a supporto della gestione delle aree protette", nell'ambito del quale, mette in atto indagini conoscitive sull'avifauna con uno studio specifico dal titolo: "Status del Lanario (Falco biarmicus feldeggii) e dei rapaci di interesse comunitario nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga".

A tal fine indice una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 (uno) incarico e la stipula di un contratto di lavoro autonomo, di natura temporanea e altamente qualificata.

Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1 incarico e la stipula di un contratto di lavoro autonomo, di natura temporanea, nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nell'ambito del Progetto di Sistema "Monitoraggio della biodiversità: indagini conoscitive per l'elaborazione di standard condivisi di valutazione della qualità naturalistica, rendicontazione e servizi eco sistemici a supporto della gestione delle aree protette"

Scadenza 29/01/2021

La "Direttiva del Ministero dell'Ambiente agli Enti Parco Nazionali per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità" intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Comunicazione UE per la tutela degli impollinatori, in coerenza con le priorità in essa indicate.

Nell'ambito della suddetta Direttiva, l'Ente Parco intende raccogliere informazioni sulle aziende agricole presenti nell'Area protetta/sito Natura 2000. I dati raccolti saranno utilizzati unicamente per conoscere le produzioni presenti nel territorio, la tipologia di gestione agricola e zootecnica, l'attuazione di misure per la biodiversità previste dal Piano d'Azione Nazionale sui prodotti fitosanitari (DM 22/1/2014 e DM 10/3/2015), gli strumenti di sostegno della PAC e le esigenze/criticità segnalate dagli agricoltori al fine di individuare, se necessario, un percorso per raggiungere un giusto equilibrio fra agricoltura e conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici da essa forniti (fertilità dei suoli, impollinazione, fitodepurazione, ecc…).

Si pubblica pertanto l'Avviso pubblico per l'assegnazione di n. 2 incarichi di lavoro autonomo, di natura temporanea per attività inerenti il monitoraggio e censimento delle aziende agricole e zootecniche da svolgersi nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Avviso Pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo, di natura temporanea per l'indagine ed il monitoraggio delle aziende agricole e zootecniche nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nell'ambito dei progetti finanziati dalle Direttive Biodiversità. Progetto "Indagine e monitoraggio agricolo e zootecnico del Parco – Piano PAN"

Scadenza 09/02/2021

