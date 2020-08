Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Ferragosto nel Parco

(Assergi, 12 Ago 20) Per essere sempre informati sulle attività, escursioni, visite guidate all'interno del territorio del Parco seguici su FACEBOOK e clicca "mi piace" sulla pagina!

Puoi anche consultare la Sezione "Iniziative e eventi" di questo sito per scoprire le attività programmate dagli operatori del territorio.

Il sito del Parco è ottimizzato per essere visibile con smartphone.

Tutti i visitatori sono ben accetti nel Parco. Passate le vostre giornate di Ferragosto in natura, con spirito rispettoso dei luoghi e godetevi le bellezze di paesaggi unici e preziosi.

Assaggiate le produzioni locali, magari mangiando presso un Ristorante o una Trattoria tra le tante del territorio: aiuterete un economia montana che desidera solo un occasione per ripartire.

Potete anche scegliere un'area attrezzata per il pic-nic tra le tante presenti nel Parco dove mangiare pietanze sicure cucinate precedentemente a casa, ricordandovi di fare la strada di ritorno con tutti i rifiuti.

Per le "Arrostate", scegliete UNICAMENTE le aree pic-nic attrezzate con punti fuoco, sapendo che di queste c'è una grande richiesta e potreste trovarle occupate. Nel caso ricordiamo che non è permesso nel Parco fare fuochi, portare fornacelle e barbacue, tagliare rami, manomettere il territorio ...e lasciare i ricordi della vostra giornata visibili a chiunque arrivi dopo di voi.



NON ATTUATE COMPORTAMENTI CHE POTREBBERO INNESCARE INCENDI.

Ora alcune informazioni utili:

CONSIGLI PER GLI ESCURSIONISTI (pdf)

Si ricorda che il Campeggio libero nel Parco è vietato.

Per campeggio libero si intende l'attività di sosta e pernottamento al di fuori di campeggi appositamente attrezzati - come definiti nella legge n. 2651 del 30 dicembre 1937 e successive modifiche e dalle diverse leggi regionali - con ausilio di tende mobili o altre forme di bivacco temporaneo.

In questo Parco, tuttavia, è in vigore un apposito regolamento che disciplina le attività di campeggio (reperibile nella Sezione Ente Parco/Regolamenti in vigore (Regolamento 6).

In base al regolamento è possibile sostare (temporaneamente) in alcune aree già individuate, limitrofe ai centri abitati. Per usufruire delle aree individuate dal regolamento bisogna chiedere e ottenere autorizzazione scritta dal Comune competente per territorio.



SOSTA CAMPER -Si ricorda che al di fuori dai centri abitati, dei parcheggi già consentiti alle auto e delle aree sosta autorizzate, la sosta camper è Vietata. Consigliamo di individuare preventivamente l'area sosta per il vostro camper al fine di evitare situazioni di divieto e rischiare sanzioni o procedimenti. Clicca qui per consultare l'elenco delle aree sosta camper autorizzate.

E' vietato parcheggiare auto, moto e camper sulle praterie