Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Secondo meeting transnazionale del progetto VALOR

(Assergi, 17 Ago 20) Si è svolto on line il 29 e 30 luglio u.s il secondo meeting transnazionale del progetto VALOR "Valorisation of ancient farming techniques in resilient and sustainable agriculture" 612501-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-KA

Il progetto VALOR, cofinanziato dall'Unione Europea con il programma Erasmus+, è un progetto triennale che mira a sviluppare un quadro di competenze professionali nell'ambito dell'agricoltura resiliente e sostenibile e fornire soprattutto ai giovani agricoltori gli strumenti necessari per intraprendere questo tipo di attività attraverso specifici corsi di formazione on-line liberamente accessibili.

VALOR è promosso dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso- Laga in cooperazione con l'Agenzia di gestione del Parco Nazionale dell'Olimpo (Grecia), il Parco Naturale della Foresta Nera Centro-Nord (Germania), l'Università della Tessaglia (Grecia), Università Stefan Cel Mare Suceava (Romania) e da alcuni partner internazionali come Makro, Società di consulenza per lo sviluppo manageriale (Turchia), il Centro di Scienza e Tecnologia Forestale della Catalogna (Spagna), Syntesis - Centro per la Ricerca e l'Istruzione Ltd (Cipro) e da Integra Filder, Associazione di promozione dell'educazione (Germania).

Nonostante i disagi e le relative restrizioni della pandemia, il progetto non si è fermato e il 29 e 30 luglio scorsi si è svolto come previsto, il secondo incontro fissato.

Seppure lo spirito del progetto sottintende la condivisione di esperienze ed il confronto diretto tra realtà europee diverse, la modalità on line ha garantito la piena partecipazione dello staff di progetto raggiungendo apprezzabili risultati. E' stato così possibile fissare nuove scadenze intermedie che permetteranno di raggiungere i primi tangibili risultati.

Si è inoltre condivisa la necessità di realizzare quanto prima, quando cioè la crisi pandemica lo permetterà, i primi Visit Study sul campo, attività fondamentale per fornire contributi tangibili atti a garantire il corretto sviluppo del quadro di competenze dei corsi di formazione in agricoltura resiliente. Un altro tassello verso la costruzione dell'Alleanza è stato comunque raggiunto ed ha attribuito ulteriore valore al progetto stesso.

Visita il sito del progetto per rimanere aggiornato e non perderne i contenuti: www.erasmus-valor.eu

Esclusione di Responsabilità: Le informazioni e le opinioni esposte in questa pubblicazione sono quelle degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione ufficiale dell'Unione Europea. Né le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea né qualsiasi persona che agisca per loro conto può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

ENG

The second transnational meeting of the VALOR project "Valorisation of ancient farming techniques in resilient and sustainable agriculture" 612501-EPP-1-2019-1-EN-EPPKA2-KA took place online on 29th and 30th July.

The VALOR project, co-funded by the European Union through the Erasmus+ programme, is a three-year project that aims to develop a framework of professional skills in resilient and sustainable agriculture and provide young farmers in particular with the necessary tools to undertake this type of activity through specific freely accessible online training courses.

VALOR is promoted by the Gran Sasso-Laga National Park Authority in cooperation with the Management Agency of the National Park of Olympus (Greece), the Natural Park of the Black Forest Centre-North (Germany), the University of Thessaly (Greece), Stefan Cel Mare University.

Suceava (Romania) and some international partners such as Makro, Management Development Consultancy Company (Turkey), the Centre for Forest Science and Technology of Catalonia (Spain), Syntesis - Centre for Research and Education Ltd (Cyprus) and Integra Filder, Education Promotion Association (Germany).

Despite the discomforts and related restrictions of the pandemic, the project did not stop and on July 29th and 30th the second meeting was held as planned.

Although the spirit of the project implies the sharing of experiences and direct confrontation between different European realities, the online modality has guaranteed the full participation of the project staff achieving appreciable results. It was thus possible to set new intermediate deadlines that will allow to reach the first tangible results.

We also shared the need to carry out as soon as possible, when the pandemic crisis will allow it, the first Visit Studies in the field, a fundamental activity to provide tangible contributions to ensure the proper development of the skills framework of training courses in resilient agriculture. Another milestone towards the construction of the Alliance has however been reached and has given further value to the project itself.

Visit the project's website to keep up to date and not miss out on its contents: www.erasmus-valor.eu

DISCLAIMER

The information and views set out in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein