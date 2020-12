Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Grande interesse per il convegno di chiusura del progetto LIFE PLUTO

(Assergi, 10 Dic 20) Il 25 novembre 2020 si è svolto online il convegno finale del progetto LIFE PLUTO. L'evento non solo ha permesso di illustrare le principali azioni realizzate grazie al progetto LIFE PLUTO ma ha fornito anche una panoramica del fenomeno dell'uso illegale del veleno e dell'allarmante impatto che determina sugli animali selvatici sia in Europa che in Africa.

Le presentazioni dei molti esperti in materia che sono intervenuti ed i dati da essi illustrati hanno dipinto un quadro a tinte fosche che evidenzia come l'uso di bocconi ed esche avvelenati sia una pratica diffusa ovunque e come sia imprescindibile ed urgente la necessità di adottare contromisure efficaci per contrastarlo se si vuole garantire la sopravvivenza di numerose specie animali, rapaci necrofagi in primis.

Dalle considerazioni di tutti i relatori è emerso che per invertire una rotta decisamente preoccupante è basilare l'attuazione di misure quali l'adozione di un piano di azione a livello europeo, la collaborazione internazionale tra i vari soggetti coinvolti e, assolutamente imprescindibile, l'impegno in prima linea delle autorità e delle istituzioni competenti.

L'uso illegale del veleno costituisce una delle minacce più importanti per la nostra biodiversità alla quale si aggiunge la diffusione rilevante di altri reati contro la fauna: ne deriva una somma di impatti davvero devastante.

Il convegno è stato seguito da un vasto pubblico: circa 530 persone sul canale Zoom e circa 10.000 sulle varie pagine Facebook collegate.

Il video del convegno è disponibile nella sezione "Video" del sito web www.lifepluto.it ed anche nella pagina Facebook del Parco Gran Sasso-Laga ai seguenti link:

https://fb.watch/25RepmXOKL/

https://m.facebook.com/parcogransassolaga/?locale2=it_IT

Le presentazioni dei relatori in formato PDF possono essere scaricate nella sezione "Documenti" del sito web www.lifepluto.it