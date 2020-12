Sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso

Audizione alla Commissione Ambiente della Camera del Presidente del Parco

(Assergi, 10 Dic 20) Si sono svolte ieri 9 dicembre, in videoconferenza, le audizioni del Presidente del Parco Avv. Tommaso Navarra e dell'Osservatorio indipendente del Gran Sasso in merito alle iniziative per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.

E' possibile vedere il video completo all'indirizzo:

https://webtv.camera.it/evento/17250#