“Censimento uccelli acquatici” 14 anni di attività sul lago di Campotosto

Del Reparto Carabinieri Biodiversità di L’Aquila

(Assergi, 17 Dic 20) RISERVA NATURALE DI POPOLAMENTO ANIMALE DEL LAGO DI CAMPOTOSTO



Con il conteggio del mese di dicembre, con oltre 10.000 animali, il Reparto Carabinieri Biodiversità di L'Aquila, completa una sequenza storica di quattordici anni di monitoraggio dell'avifauna acquatica, intrapreso nel 2007.

I dati sono stati raccolti mensilmente con cadenza regolare, per l'intero ciclo annuale.

Una raccolta particolarmente completa nel ciclo biologico della comunità ornitica, che permette di analizzare non solo il trend su breve e lungo periodo, ma anche e soprattutto gli aspetti legati alla fenologia delle singole specie.

Il monitoraggio rappresenta uno strumento essenziale anche per valutare una corretta gestione e lo stato di conservazione non solo di popolazioni e di specie, ma anche degli habitat ad esse connesse.

La Riserva del Lago di Campotosto nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ed inserita nel sistema di Rete Natura 2000, costituisce un importante serbatoio di biodiversità, ed un'area strategica per la conservazione degli Uccelli Acquatici in ambito nazionale ed internazionale; (zona d'interesse nazionale per lo svernamento del Moriglione Aythya ferina, sito IWC - ISPRA AQ 0100).

L'attività sistematica di controllo dell'avifauna acquatica, proseguirà anche nelle prossime stagioni, al fine d'incrementare e mantenere la serie temporale di dati, particolarmente estesa.