Il 2 febbraio si celebra il cinquantesimo anniversario della Convenzione di Ramsar

(Assergi, 02 Feb 21) Oggi 2 febbraio, si celebra il cinquantesimo anniversario della Convenzione di Ramsar, per la tutela delle Zone Umide e degli Uccelli Acquatici, firmata il 2 febbraio del 1971.

Sono trascorsi cinquant'anni dalla sottoscrizione della convenzione (in Italia recepita nel 1976), e molte delle aree nominate Sito-Ramsar (Zone Umide di Importanza Internazionale), in seguito integrate in aree protette, sono state altresì tutelate con la designazione Z.P.S. (Zona Protezione Speciale), entrando così a far parte della Rete Natura 2000, per la tutela della Biodiversità.

Numerose sono le aree non inserite nel sistema Ramsar, che comunque svolgono un ruolo fondamentale nella complessa rete delle zone umide, per la conservazione degli Uccelli Migratori, come la Riserva Naturale del Lago di Campotosto, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, caratterizzata da un'elevata biodiversità di specie, non solo di uccelli, ma anche di pesci, diversi invertebrati e specie vegetali.