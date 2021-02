Il contributo del progetto LIFE PLUTO alla lotta contro l'uso illegale del veleno viene raccontato in un documentario

(Assergi, 16 Feb 21) Il progetto LIFE PLUTO ha permesso di sviluppare un sistema che permette di rilevare l'uso illegale del veleno, di prevenirlo, di gestire adeguatamente i casi di avvelenamento e di mitigare l'impatto del veleno sulla fauna.

Le azioni che sono state messe in atto nell'arco del progetto vengono descritte in un documentario realizzato dal Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri CUFAA.

Il documentario spiega come l'uso dei bocconi avvelenati costituisca una minaccia insidiosa e gravissima per la biodiversità e dedica un'attenzione particolare all'attività preziosa ed insostituibile che viene svolta dalle Unità Cinofile Antiveleno.

Nel video si sottolinea anche la collaborazione instaurata tra il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e gli allevatori locali per la gestione di una stazione di alimentazione per rapaci. La struttura favorisce i rapaci necrofagi, particolarmente vulnerabili all'uso del veleno, e contribuisce a creare un clima di condivisione che mitiga eventuali conflitti tra mondo rurale e fauna.

Il documentario si può vedere nella sezione "Video" del sito www.lifepluto.it in due versioni, una integrale (22 minuti) ed una ridotta (6 minuti), sia in lingua italiana che in lingua inglese.

I video in italiano si possono vedere qui http://www.lifepluto.it/it/video.html