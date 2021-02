Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Ministero dell'Ambiente. Contributi straordinari per le ZEA, le Zone Economico Ambientali

(Assergi, 17 Feb 21) Bando destinato agli operatori economici del Parco.

Dal 15 febbraio al 15 marzo sarà possibile inoltrare le domande per ottenere i contributi economici destinati a chi opera nei Parchi Nazionali e nelle Aree Marine Protette d'Italia.

Avranno diritto di accesso a tali contributi le micro e piccole imprese, le attività di guida escursionistica ambientale e le guide dei parchi che hanno una sede operativa all'interno di una ZEA e che hanno sofferto una riduzione del fatturato.

Il contributo straordinario è cumulabile, nel tetto massimo della perdita subita, con le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare la crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria Covid-19, comprese le indennità erogate dall'Inps.

La domanda dovrà essere compilata in via telematica accedendo, mediante le credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate, al portale: https://www.contributozea.it raggiungibile anche dal sito del Ministero dell'Ambiente.



Fino al 15 marzo sarà possibile trasmettere le istanze, seguendo le indicazioni riportate nel manuale "Istruzioni per la compilazione" e pubblicato sul portale.



Entro sessanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle istanze sarà pubblicato sul sito del Ministero e sul portale dedicato il piano di riparto del contributo straordinario tra i beneficiari ammessi.



Bando ministeriale ufficiale

Link per presentare la domanda

Modalità di presentazione delle domande

Scadenza 15 marzo 2021