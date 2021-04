Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Rinnovato l'Avviso Pubblico per il progetto “Salviamo gli impollinatori”

Contributi per la salvaguardia degli insetti

(Assergi, 30 Apr 21) Rinnovato il bando per la presentazione delle domande di finanziamento per interventi in favore degli insetti pronubi nel Parco del Gran Sasso Laga

E' stato rinnovato l'Avviso pubblico "Salviamo gli impollinatori!" nell'ambito della più ampia progettualità attuata dall'area protetta con la Direttiva del Ministero dell'Ambiente agli Enti Parco Nazionali per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità.

L'Avviso "Salviamo gli impollinatori!" prevede contributi a fondo perduto per interventi sul territorio volti alla conservazione degli insetti impollinatori selvatici ed alla realizzazione di specifiche misure di conservazione per i siti Natura 2000 in attuazione delle disposizioni del nuovo Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

I contributi a fondo perduto sono destinati ai Comuni, agli Istituti scolastici come pure agli apicoltori ed agricoltori che operano nell'area protetta. In tale ottica, i progetti dovranno prevedere la realizzazione di vere e proprie "Oasi per api & co." nei centri abitati, nelle aree periurbane, negli spazi verdi dei plessi scolastici o nelle aree di prossimità di zone rurali nonché su terreni inutilizzati.

Nella seconda tornata sarà privilegiata l'Azione A: "Oasi per gli impollinatori" – Sottoazione A1: "Bee residence" che, escludendo l'acquisto di attrezzature specifiche per la conduzione dell'ape ligustica, consente l'acquisto di bugs hotel, rifugi per insetti, scatole o casette per insetti e pannelli illustrativi sull'iniziativa; l'Azione A: "Oasi per gli impollinatori" – Sottoazione A2: "Piante amiche degli insetti") per la quale sono ammessi a finanziamento interventi di realizzazione di aree verdi costituite da specie arboree ed arbustive esclusivamente autoctone (alberi fruttiferi a diffusione locale) le cui fioriture siano gradite agli insetti impollinatori selvatiche, infine l'Azione B "Ripristino degli habitat" sottoazione B2: "Percorsi didattici" in cui sarà finanziata la realizzazione di aree didattiche/divulgative destinate alla conoscenza degli insetti impollinatori e delle api.

L'Avviso è consultabile qui: AVVISO e le domande di richiesta del finanziamento dovranno pervenire agli Uffici dell'Ente entro e non oltre il 28 maggio 2021.

La rendicontazione e la relativa liquidazione dei contributi assegnati avverrà entro il 31 luglio 2021.

VAI ALL'AVVISO



Scadenza 28/05/2021