“Un Parco per tutti”

Evento del 06/06/2021

(Assergi, 01 Giu 21) Si terrà domenica 6 giugno, in occasione della ricorrenza dei primi ventisei anni del Parco, l'iniziativa "Un Parco per tutti" promossa dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in collaborazione con le Associazioni di settore. Una giornata dedicata all'inclusione ed alla condivisione nella valle del Vasto di Assergi dai ruderi della masseria Cappelli.

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, grazie agli interventi realizzati per favorire l'accessibilità e la fruibilità alle persone con disabilità e a ridotta mobilità ha conseguito l'importante riconoscimento come miglior "Parco Inclusivo 2021"; premio promosso dalla Fondazione Univerde in collaborazione con FIABA Onlus e Federparchi.

Si tratta di un giusto plauso ad una politica di indirizzo che avviene nel tempo concretamente realizzata dall'acquisto di cinque "joelette", speciali carrozzine da fuoristrada a trazione umana, che consentono, anche a disabili non deambulanti, di partecipare ad escursioni in natura, previo accompagnamento di guide.

Durante la mattinata saranno a disposizione le joelette del Parco con gli operatori gestori, alcune hand bike dell'Associazione No Limits Bike, le e-bike da montagna e gli Accompagnatori. L'evento sarà l'occasione per permettere agli intervenuti di sperimentare insieme le diverse opportunità di fruizione della natura protetta, dando modo alle persone svantaggiate di approcciare alle bellezze del Parco, tutti insieme e nessuno escluso. Si svolgeranno brevi giri immersi nel verde come dimostrazione delle possibilità di inclusione e fruizione.

"Avere un Parco aperto ed inclusivo è per noi fonte di gratificazione - afferma il Presidente del Parco Avv. Tommaso Navarra – essendo consapevoli che soltanto tutti insieme e nessuno escluso, si potrà realmente trasmettere i valori essenziali connessi con la straordinaria ricchezza del Creato che abbiamo avuto la fortuna e l'onore di poter tutelare".



Di seguito il programma dell'evento.



Programma 06 giugno

Ore 09:00 - Sede del Parco di Assergi (AQ)

Breve incontro istituzionale e stampa e pianificazione spostamento alla presenza del Presidente del Parco Avv. Tommaso Navarra e del Direttore ing. Alfonso Calzolaio



Ore 10:00 - Valle del Vasto di Assergi, Ruderi di Masseria Cappelli

Sosta nel cuore della valle, incontro stampa e possibilità di provare i mezzi a disposizione per brevi giri immersi nella natura accompagnati dai portatori, dai maestri di mountain bike e dagli AMM



Ore 13:00 - Conclusione evento dimostrativo

Precisazioni: Tutta l'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid, con obbligo di mascherina e distanziamento.

I ruderi di Masseria Cappelli nella Valle del Vasto saranno raggiunti con auto proprie nel rispetto delle norme. Sono distanti circa 10 km dalla sede del Parco. Si transiterà sulla strada provinciale ed un breve tratto di mulattiera comunque asfaltata. Nella valle saranno disponibili le carrozzine joelette, le hand bike, le e-bike da montagna e gli accompagnatori.

Al termine dell'evento dimostrativo è facoltà di restare in loco e consumare l'eventuale pranzo al sacco autoportato, oppure spostarsi nuovamente presso l'abitato di Assergi (circa 10 km) e la località di Fonte Cerreto (circa 10 km), dove poter usufruire delle numerose strutture di ristorazione.

Garantita la presenza dei Carabinieri Forestali.