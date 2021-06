Giuseppe Rossi e Dario Febbo nominati Ambasciatori del Parco

Il primo Presidente e il primo Direttore del Parco ieri ad Assergi

(Assergi, 15 Giu 21) Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco ha deliberato la nomina, quali Ambasciatori del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nel mondo il Dott. Giuseppe Rossi e il Dott. Dario Febbo.

Nomina di non formale riconoscimento e di sincero ringraziamento per due persone che, rispettivamente come Presidente e Direttore, hanno gestito e guidato il Parco nei primi difficili anni di vita dell'Ente con capacità e amore.

Un'esperienza intensa, una dedizione assoluta alle tematiche di gestione degli ambienti naturali protetti; Giuseppe Rossi, il primo storico Presidente dell'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, insieme al Direttore Dario Febbo, hanno avviato concretamente l'attività dell'Ente Parco.

"Hanno saputo, con entusiasmo e visione, implementare dal nulla delle sole carte iniziali istitutive dell'Ente, una solida realtà istituzionale di protezione ambientale sin da subito considerata esempio per le analoghe aree protette" dichiara il Presidente del Parco Avv. Tommaso Navarra, "Il Parco e noi tutti dobbiamo a quei sapienti primi passi iniziali; esempio alto di capacità costruttiva e impegno".

Tra le motivazioni della nomina si legge: la promozione di valori anche immateriali come le matrici ambientali, la conoscenza e la cura della biodiversità, l'ispirazione e la cooperazione nella Comunità Identitaria, l'armonia e l'equilibrio delle azioni amministrative, la ricerca e l'autonomia, la dignità e la gentilezza, la vicinanza al territorio e la professionalità, insieme alla incommensurabile esperienza, hanno fatto di entrambi i soggetti ideali per rappresentare il Parco quali "Ambasciatori nel mondo".