IL PARCO CONDIVISO

Idee per un futuro sostenibile

PROGRAMMA DI SEMINARI - 2021 I° EDIZIONE

Si tratta di ciclo di Seminari dedicato alla divulgazione scientifica che ha l'obiettivo di creare uno spazio, un crocevia di idee, conoscenze, competenze e linguaggi che si sviluppino attraverso Workshop aperti a molteplici figure tecniche, istituzionali, associative e sociali.

L'iniziativa fa parte della "Strategia per l'Educazione alla Sostenibilità nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.", approvata con Delibera di Consiglio Direttivo n. 15/2019, in cui è prevista un'azione dedicata alla divulgazione scientifica denominata:

Attività divulgative e di sensibilizzazione "IL PARCO CONDIVISO - idee per un futuro sostenibile".

Per maggiori informazioni sul Programma "Il Parco Condiviso" visitare la pagina dedicata a questo link: Vai alla pagina dedicata

o contattare la Dott.ssa Pina Leone - 0862 6052219 - pina.leone@gransassolagapark.it

I singoli seminari saranno pubblicizzati anche sula pagina Facebook @parcogransassolaga



Per le modalità di iscrizione e per conoscere luogo e orario degli incontri, o se si svolgeranno in presenza o in remoto (piattaforma ZOOM), rimandiamo alle specifiche locandine di ogni evento che verranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito www.gransassolagapark.it

La partecipazione agli eventi è valida per l'attribuzione di CFP nell'ambito della formazione professionale permanente dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

I seminari in linea di massima, se non ci saranno impedimenti tecnici o legati alla privacy, saranno registrati per dare modo di recuperare i contenuti trattati a chi non potesse seguire una delle giornate. In seguito forniremo informazioni più dettagliate su quale canale trovare le registrazioni.