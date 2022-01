(Assergi, 14 Gen 22) Ha riscosso un grande consenso il ciclo di seminari organizzato dall'Ente Parco e svolto in autunno 2021, da Settembre a Dicembre.

Le giornate a tema sono state ideate per offrire formazione e sensibilizzazione a tecnici, amministratori, studenti e operatori in tema di conservazione e gestione della Rete Natura 2000 e sulle misure di conservazione.

Il Programma "Parco Condiviso - Idee per un futuro sostenibile" è un iniziativa prevista dalla "Strategia per l'Educazione alla Sostenibilità nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga", approvata con Delibera di Consiglio Direttivo n. 15/2019, che prevede un'azione dedicata alla divulgazione scientifica.

L'iniziativa è stata interamente finanziata dal Ministero della Transizione Ecologica che ha fortemente sollecitato l'aspetto formativo all'interno dei programmi di gestione dei territori ricompresi nella Rete Natura 2000 (SIC-ZNC).

I 20 seminari, alcuni di più giorni, per un totale di 44 incontri, si sono svolti in remoto e il materiale e le registrazioni sono ora disponibili su questo sito.



La docenza è stata affidata a illustri Relatori, quanto di meglio per esperienza nei temi trattati, provenienti dal mondo della Ricerca, dell'Università e delle Professioni.



Con una presenza media di 20 partecipanti per seminario, collegati da tutta Italia, per oltre 400 collegamenti, sono nati spesso dibattiti vivaci e importanti scambi di esperienze.



Tutti i seminari hanno avuto il riconoscimento di CFP nell'ambito della formazione professionale permanente dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF)



Chi volesse rivedere un seminario cui ha partecipato e recuperare materiale o altro può trovare tutto in questa

"Pagina Dedicata"