Scadenza prorogata al 19 aprile

(Assergi, 07 Apr 22) AfterLife Praterie

E' stato pubblicata sull'Albo pretorio on-line del Parco

l' Avviso pubblico di manifestazione d'interesse volto all'ampliamento della graduatoria di apicoltori interessati a ricevere materiale in comodato d'uso gratuito, per la realizzazione di recinti elettrificati per la protezione dei propri apiari da eventi di danno arrecati dall'orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) nei territori ricompresi nel perimetro del Parco

L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, esclusivamente nei territori ricadenti all'interno dei suoi confini, concede, agli apicoltori, materiale in comodato d'uso gratuito per la realizzazione di recinti elettrificati per la protezione dei propri apiari da eventi di danno arrecati dall'orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus).

Gli obiettivi principali di questa azione sono:

ridurre l'impatto derivante dalla presenza del plantigrado nel territorio del Parco;

incentivare le attività di apicoltura tradizionali, condotte con tecniche sostenibili, rispettose della fauna protetta, degli equilibri naturali e del paesaggio.

Scadenza 19 aprile 2022 (da Proroga)

Avviso di manifestazione d'interesse (clicca qui)