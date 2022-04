Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

(Assergi, 06 Apr 22) Progetto Eramsus+ KA VALORISATION OF ANCIENT FARMING TECHNIQUES IN RESILIENT AND SUSTAINABLE AGRICULTURE 612501-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-KA



Al via le iscrizioni per partecipare gratuitamente alla fase di test del progetto VALOR. In Italia, il coordinatore di progetto, testerà il modulo di apprendimento che i tecnici a partire dal territorio, hanno implementato, dal titolo: "Agricoltura tradizionale: Principi di imprenditorialità responsabile e pilastri della sostenibilità nell'agricoltura resiliente" per i 2 curricula Manager e Technician.

Per il curriculum da Manager in agricoltura resiliente e sostenibile, potranno accedere al test:

Studenti universitari e laureati nelle materie scientifico tecniche attinenti gli argomenti del modulo di apprendimento (es. Scienze Agrarie, Forestali, Tecnologia alimentare, Veterinaria, Biologia, Sc. Naturali…

Per il curriculum di Tecnico di gestione in agricoltura resiliente e sostenibile, potranno accedere al test

Diplomandi/diplomati presso Istituti a carattere tecnico-scientifico attinenti gli argomenti del modulo di apprendimento (es. Istituto Agrario, Perito Agrario, Geometri, Scientifico…)

Il test si svolgerà da aprile a giugno on site (in presenza e/o da remoto) e sarà condotto da un tutor che avrà il compito di guidare i corsisti sino alla conclusione del modulo stesso.

Le manifestazioni di interesse a partecipare al presente avviso esplorativo è necessario compilare la domanda accessibile al seguente link: https://forms.gle/d5fykWPwcNjccTS9A entro il 15 Aprile ore 12.00.

Per informazioni è possibile contattare la Dott-.ssa Elena Curcetti dell'Area Valorizzazione Economica e Sociale dell'Ente Parco al n. 0862.6052257 o all'indirizzo e-mail elenacurcetti@gransassolagapark.it



