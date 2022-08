Scadenza 20 settembre 2022

(Assergi, 02 Ago 22) Anche per il 2022, i Parchi dell'Appennino (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Nazionale delle Maiella, Parco Regionale Sirente Velino, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano) organizzano il Concorso per la selezione dei migliori mieli prodotti nelle aree protette appenniniche.

Il Concorso si inserisce nell'ambito delle attività inserite nella "Direttiva ai Parchi Nazionali italiani e le aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità 2020" al fine di costituire una banca dati delle produzioni di mieli delle aree protette, di valorizzare le tipologie di miele particolari, di incentivare le tecniche di buona pratica apistica e di promuovere il consumo dei mieli di qualità.

Le api e gli altri insetti impollinatori svolgono un ruolo determinate anche nel mantenere la ricchezza vegetale naturale presente all'interno delle aree protette. Per questo i Parchi sono impegnati attivamente con iniziative e progetti di carattere scientifico ma anche divulgativo nonchè di promozione del settore apistico e dei meravigliosi prodotti che le api ci donano.

"Le api, e con loro gli insetti impollinatori", dichiara la Vice Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran sasso e Monti della Laga Donatella Rosini, "rappresentano l'elemento cardine della biodiversità ed il punto di incontro tra attività umane e regole della Natura. Questo accomuna le Aree Protette appenniniche e trova la sua sintesi e raccordo tra i compiti istituzionali di tutela e di promozione propri di un Parco. Questa iniziativa è frutto di una forte sinergia voluta dalle Aree Protette e volta non solo allo studio ed alla valorizzazione del nostro straordinario capitale ambientale ma anche umano, fatto di storia e di vita condivisa con la natura".

Con questa iniziativa si vuole porre l'accento sulle buone pratiche apistiche grazie al contributo essenziale degli apicoltori, veri custodi e curatori della biodiversità naturale.

I loro comportamenti virtuosi, infatti incidono in maniera significativa sulla riduzione dell'impatto delle attività antropiche, sull'inquinamento e sull'erosione delle risorse naturali.

A Pescasseroli (AQ), il prossimo mese di novembre, nell'ambito dei festeggiamenti dedicati al centenario della costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise si avrà la presentazione dei risultati delle ricerche effettuate nell'ambito della Direttiva Biodiversità del Ministero, si terrà anche la mostra mercato dei mieli appenninici al cui interno sono previste attività di educazione alimentare per bambini nonché degustazioni guidate alla conoscenza delle diverse tipologie di miele e non solo.

A coronamento del ricco programma vi sarà quindi la premiazione del Concorso per il miglior miele dei Parchi Appenninici.

Il concorso, unico del suo genere in Italia, si rivolge agli apicoltori che raccolgono il miele prodotto nel corso dell'ultima annata apistica: il 2021 per i mieli di produzione autunno-invernale, il 2022 per gli altri, da arnie posizionate, anche temporaneamente, all'interno di uno dei Comuni ricadenti nelle aree protette.

I campioni di miele saranno valutati, nell'ambito della categoria dichiarata, attraverso le analisi più idonee a mettere in evidenza pregi e difetti del prodotto.

La scheda di partecipazione al concorso può essere scaricata dai siti ufficiali dei Parchi:

www.parcoabruzzo.it,

www.parcomajella.it,

www.gransassolagapark.it,

www.parcosirentevelino.it

e dovrà pervenire, all'indirizzo dei rispettivi Enti di gestione, unitamente ai campioni di miele, entro la data del 20 settembre 2022.

La premiazione avrà luogo sempre a Pescasseroli (AQ) il prossimo mese di novembre, presso la sede del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.