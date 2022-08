Montebello di Bertona, 5-7 agosto 2022

(Assergi, 03 Ago 22) Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga il prossimo 6 agosto 2022 a Montebello di Bertona (PE) organizza il secondo Biobliz del Parco per conoscere ed identificare le specificità faunistiche e floristiche dell'area protetta.

Torna infatti a Montebello di Bertona (Pescara), il Bee Natural Festival, giunto alla sua quarta edizione.

L'evento, che riunisce appassionati di api ma non solo, si svolgerà dal 5 al 7 agosto al BeeOdivertsity Park, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dove si incontreranno studiosi, apicoltori, ambientalisti, politici e artisti.

Nella tre giorni tra conferenze, dibattiti, workshop e attività divulgative si porrà al centro la salvaguardia degli apoidei, tema sempre più attuale e cruciale: questi insetti, infatti, hanno un ruolo fondamentale nella conservazione degli equilibri naturali.

Appuntamento per gli appassionati di osservazione della natura, fotografi e curiosi a partire quindi dalle 9,30 nei pressi del Beeodiversity Park di Montebello di Bertona (PE) sito a Fonte Marianna.

Partecipare è semplice: basta creare un profilo sulla piattaforma iNaturalist e scaricare l'app sul cellulare per aderire al progetto ed aggiungere poi le osservazioni raccolte in campo.

Nel corso dell'escursione, che può essere svolta anche in autonomia, si potranno fotografare animali, insetti, piante e fiori che potranno essere caricati sull'app, aggiungendo eventuali osservazioni.

Durante l'evento, un team di ricercatori e specialisti delle principali Università italiane sarà a disposizione degli scienziati in erba ed identificherà le osservazioni raccolte e caricate su iNaturalist.

I concetti della citizen science (letteralmente, scienza dei cittadini) che indica quel complesso di attività o progetti di ricerca scientifica condotti, in tutto o in parte, da scienziati dilettanti o non professionisti.

La citizen science prevede infatti il coinvolgimento attivo dei cittadini nella raccolta, analisi e interpretazione di dati a fini scientifici. Si applica a moltissimi settori delle scienze: esistono progetti sui rifiuti in plastica, sulla qualità dell'aria e dell'acqua, sull'inquinamento acustico e luminoso.

Grazie all'accesso online ai dati scientifici, i cittadini possono così disporre di dati su cui compiere indagini ed anche elaborazioni proprie.

Nel corso del Bioblitz sono previste attività di identificazione di piante e insetti a cura dei ricercatori che accompagneranno i partecipanti in questo viaggio affascinante alla scoperta del mondo degli insetti e non solo.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Direttiva agli Enti Parco Nazionali e alle Aree Marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità promossa dal Ministero della Transizione Ecologica e realizzata come approccio ai temi scientifici ed all'importanza della biodiversità.

Il Parco in questo contesto ha organizzato a Montebello di Bertona, in collaborazione con il Comune e l'Associazione Montanari Bertoniani, il Bee Natural Festival dal 5 al 7 agosto al cui interno sono previste importanti attività divulgative e di informazione del pubblico sull'importanza degli insetti impollinatori per la vita sulla terra e dei rischi che questi mirabili organismi corrono ogni giorno a causa dei cambiamenti climatici e dell'uomo.

Per motivi organizzativi è preferibile segnalare la propria presenza inviando una mail al seguente indirizzo: info@beeodiversitypark.com oppure telefonando al numero: 339.1462315.