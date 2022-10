Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

newsletter 6 - settembre 2022

(Assergi, 19 Ott 22) I corsi VALOR sono risorse educative gratuite e pronte per essere utilizzate:

https://eclass.llc.uth.gr/courses/KDVM283/

La piattaforma è messa a disposizione dal partner del consorzio Università della Tessaglia (Grecia).

I corsi di formazione sono stati testati in tutti i Paesi partner.

Sono disponibili in inglese, italiano, tedesco, spagnolo, rumeno, greco e turco.

Al termine, viene rilasciato un certificato di frequenza per ogni utente.

I due corsi di formazione, della durata di 65 ore, mirano a fornire abilità, competenze e capacità di alto livello ai gestori e ai tecnici dell'agricoltura resiliente e sostenibile, per affrontare efficacemente la sfida della salvaguardia della biodiversità e delle tradizioni culturali, favorendo nel contempo il progresso socio-economico delle comunità interessate.

La piattaforma della formazione offre moduli di apprendimento per due diversi profili professionali:

Manager dell'agricoltura resiliente e sostenibile in grado di fornire competenze di alta qualità nel sistema agricolo resiliente (EQF 7)

Tecnico di agricoltura resiliente e sostenibile in grado di supportare gli agricoltori ad aumentare le loro capacità di preservare, valorizzare e promuovere le identità e le economie tradizionali locali (EQF 3).

Moduli:

1. Agricoltura tradizionale

2. Livello di biosicurezza

3. Salvaguardia del patrimonio culturale/naturale

4. Individuazione precoce dei problemi

5. Capacità di comunicazione

6. Benefici socio-economici

7. Imprenditorialità sociale e internazionale in agricoltura

Per maggiori informazioni, visitate il sito web di VALOR:

https://erasmus-valor.eu/training/

Conferenza internazionale finale VALOR

20 Settembre 2022, L'Aquila, Italia

Il 20 settembre 2022, nella storica cornice del Palazzo dei Nobili de L'Aquila, si è tenuta la Conferenza finale del progetto europeo Erasmus + Knowledge Alliance VALOR, relativo alla valorizzazione di antiche pratiche agricole sostenibili e resilienti.

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in qualità di coordinatore del partenariato composto da aree protette europee, università greche e rumene, oltre a varie istituzioni e individui che operano nella collaborazione sociale e internazionale, ha ospitato questo evento internazionale dedicato alla presentazione del valore europeo dei risultati finali di VALOR.

L'obiettivo del progetto Erasmus + Knowledge Alliance VALOR è stato quello di creare due percorsi educativi e formativi volti a formare nuovi profili professionali che promuovano la sostenibilità dell'agricoltura europea, in grado di interpretare le nuove sfide legate al cambiamento climatico e di adottare nuovi approcci con la produzione primaria.

Il progetto Erasmus + Knowledge Alliance VALOR è una risposta alle sfide europee contemporanee legate al cambiamento climatico e un buon esempio di innovazione delle conoscenze e delle competenze nella formazione rivolta alle professioni agricole.

I due corsi per manager e tecnici in agricoltura sostenibile e resiliente sono stati presentati durante la conferenza a un pubblico composto da stakeholder ed esperti internazionali in materia di tutela della biodiversità, approcci agroecologici e sostenibilità delle attività umane.

Il progetto Erasmus + Knowledge Alliance VALOR ha infatti promosso l'implementazione di un modello educativo compatibile che ha portato a curricula innovativi che sostengono la qualità e le antiche tradizioni e guardano al futuro e a nuovi modelli di sviluppo dell'agricoltura verde e innovativa.

