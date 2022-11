AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE- SCADENZA 30 NOVEMBRE 2022

(Assergi, 14 Nov 22) L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga intende provvedere al rinnovo, ai sensi di legge, per il periodo 2022-2027, del proprio Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.), con validità in scadenza a fine anno 2022.

La revisione e l'aggiornamento del Piano A.I.B. del Parco per il periodo 2022-2027 dovrà essere svolto secondo le previsioni della L. 353/2000 e seguendo lo "Schema di Piano A.I.B. per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nei Parchi Nazionali, aggiornato all'anno 2018" redatto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In particolare i contenuti del Piano A.I.B. dovranno articolarsi secondo la "Tabella di sintesi" contenuta nello "Schema di Piano A.I.B. per i Parchi Nazionali" sopra citato.

L'istanza di partecipazione e la documentazione in allegato dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo della stazione appaltante entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno mercoledì 30/11/2022 a mezzo Posta Certificata (pec) con firma digitale del legale rappresentante al seguente indirizzo: gransassolagapark@pec.it o per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (non fa fede la data del timbro postale), posta celere del servizio postale di stato, ovvero tramite agenzia di recapito o consegna a mano, in plico debitamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, con indicazione del nominativo e dell'indirizzo del mittente e dovranno riportante la seguente dicitura:

"ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2022-2027 DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA – NON APRIRE".

Di seguito il relativo Avviso ed il modello (Allegato A) da utilizzare per la manifestazione di interesse.

http://www.gransassolagapark.it/albo_dettaglio.php?id=62210