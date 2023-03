Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

(Assergi, 07 Mar 23) Nelle more di approvazione definitiva del Regolamento del Parco le disposizioni che seguono disciplinano le attività di pesca sportiva nel territorio del Parco, nell'esercizio da parte dell'Ente della possibilità di derogare al divieto di legge di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali per prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.

A tal fine, nei corsi d'acqua del territorio del Parco, tutti classificati in categoria "A" (a gestione salmonicola), la pesca è consentita dalla prima domenica di marzo all'ultima domenica di settembre 2023, dietro rilascio di autorizzazione da richiedere all'Ente Parco e rilasciata per l'intera stagione, a condizione di osservare i seguenti comportamenti e le seguenti prescrizioni:

• Divieto di utilizzo di ami con ardiglione.

• È consentito l'uso delle esche naturali con l'utilizzo di una sola canna con o senza mulinello, armata di un solo amo con un solo dardo e senza ardiglione (o eliminato in modo tale che la superficie interna dell'amo risulti liscia).

• Esche naturali consentite: lombrico, larva del miele, tarma, tarmone, mais, ciliegie, more, sambuco, uva, uva spina.

• È consentita la "moschera", munita di un numero massimo di tre mosche artificiali attrezzate con galleggiante piombato o con bulbo galleggiante, come pure la "coda di topo", con un massimo di 2 esche artificiali.

• Divieto di immissione di ogni specie ittica negli ambienti acquatici del Parco senza autorizzazione dell'Ente Parco.

• Divieto di impiego di esche siliconiche, l'ancoretta, la testina piombata, il temolino, il raschio e quant'altro posizionato come peso posto a valle dell'esca.

• Divieto di ogni forma di pasturazione.

• Divieto detenzione, durante l'esercizio della pesca, di esche naturali e artificiali di cui sia vietato l'impiego.

• Divieto di utilizzo dei cucchiaini rotanti ed ondulanti metallici, minnows (rapala) e streamer.

• Divieto di utilizzo di uova di pesce o loro imitazioni, e interiora di animali.

• Divieto di pesca delle specie ittiche presenti negli allegati dei Piani di Gestione delle Aree Natura 2000 e nei Formulari Natura 2000 come di seguito riportato:





Trota mediterranea (Salmo macrostigma – Salmo ghigii Pomini, 1941)

Lampreda di ruscello (Lampetra planeri (Bloch, 1784) – Lampetra planeri (Bloch, 1784)

Anguilla (*) (Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Barbo comune (Barbus plebejus Bonaparte, 1839 - Barbus plebejus Bonaparte, 1839)

Barbo tiberino (Barbus tyberinus Bonaparte, 1839)

Rovella (Rutilus rubilio – Salmarutilus rubilio (Bonaparte, 1837)

Vairone (Leuciscus souffia – Telestes muticellus (Bonaparte, 1837)

Cobite comune (Cobitis bilineata Canestrini, 1865 – Cobitis bilineata Canestrini, 1865)

(*) IUCN - CR



• Divieto di pesca delle specie citate nel Calendario Ittico ove in vigore.

• Divieto di qualsiasi tipo di manomissione delle sponde e dell'alveo.

Norme comportamentali

Ogni pescatore può catturare un numero massimo di 3 capi delle specie appartenenti alle famiglie dei salmonidi.

Qualora si verificasse la cattura di esemplari sottomisura si deve tagliare il filo se la manipolazione del pesce può arrecare danno all'esemplare.

Le singole catture dovranno essere segnate sul Tesserino Regionale, che dovrà essere compilato in modo corretto.

Una volta raggiunto il numero massimo di salmonidi che possono essere trattenuti per la giornata di pesca (tre), è fatto obbligo:

• interrompere immediatamente l'esercizio della pesca;

• rimettere in acqua i pesci catturati al di sotto della misura minima prescritta e/o di specie di cui è proibita la cattura, limitandone il più possibile la manipolazione e recidendo il filo, ove necessario, in prossimità della bocca del pesce (operazioni da effettuare con mani bagnate);

• sopprimere immediatamente gli esemplari che si intende trattenere;

• l'uso del guadino per la manipolazione del pesce, preferibilmente in gomma a maglie strette e senza nodi.

Per le eventualità non trattate fa fede il Calendario Ittico, ove vigente.

Nella richiesta di autorizzazione, oltre alle generalità, occorre indicare i tratti di fiume nei quali si intende esercitare la pesca dilettantistico-sportiva e indicare nell'oggetto: "Richiesta di Autorizzazione per la pesca dilettantistico-sportiva".

La richiesta di autorizzazione può essere inviata per e-mail ai seguenti indirizzi:

• ente@gransassolagapark.it

• gransassolagapark@pec.it