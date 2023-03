Individuazione di imprese agricole, cooperative agricolo forestali e consorzi cooperativi costituiti per l’affidamento della concessione del servizio di contenimento della specie cinghiale mediante chiusini di cattura all’interno del Parco

(Assergi, 28 Mar 23) L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga intende attuare azioni di contenimento numerico della specie cinghiale (Sus scrofa) per ricomporre squilibri ecologici e per ridurre i danni arrecati alle attività agricole all'interno del proprio territorio.

A tal fine mira ad avviare una manifestazione di interesse finalizzata alla concessione del servizio di contenimento della popolazione di cinghiali mediante chiusini di cattura.

Il presente avviso è rivolto agli operatori economici, che svolgano le attività in forma di azienda agricola singola, cooperative agricolo forestali o loro consorzi già costituiti.

Gli operatori interessati al presente avviso, dovranno presentare domanda, utilizzando l'istanza di partecipazione (Allegato A), ed inviarla, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 28 marzo 2023, secondo le seguenti modalità:

• VIA PEC al seguente indirizzo: gransassolagapark@pec.it

• VIA EMAIL al seguente indirizzo: ente@gransassolagapark.it

• Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà riportare l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:

"AVVISO PUBBLICO di Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di imprese agricole, cooperative agricolo forestali e di Consorzi cooperativi costituiti per l'affidamento della concessione del servizio di contenimento della specie cinghiale mediante chiusini di cattura all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga".

Lo stesso potrà essere consegnato:

A MANO presso l'Ufficio di Protocollo dell'Ente Parco al seguenteindirizzo: Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Via del Convento, snc 67100 - Frazione Assergi – L'Aquila.

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE con raccomandata A.R. (o altra modalità similare).

Per le domande inviate per posta, non farà fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione bensì il protocollo di entrata dell'Ente Parco. Le domande recapitate dopo il termine fissato non saranno prese in considerazione.

L'Avviso in questione, con i relativi allegati, può essere consultato e scaricato al seguente link:

http://www.gransassolagapark.it/albo_dettaglio.php?id=63571