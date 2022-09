Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Sabato 24 Settembre 2022 dalle 09:00 alle 16:00

Evento organizzato da Il Bosso

Un trekking per veri appassionati delle alte quote, alla conquista del Monte Camicia, in assoluto una delle montagne più spettacolari dell'Appennino e il paradiso dei nobili camosci appenninici!

Emozioni da brivido e panorami mozzafiato per un'escursione unica alla scoperta di una delle vette più maestose del Gran Sasso, tra guglie rocciose e fioriture di alta quota.

Tra il verde dei pratoni che si alterna a brecciai e sentieri di cresta, siamo completamente immersi in un ambiente severo e selvaggio per vivere un'esperienza indimenticabile!

Da Fonte Vetica (1632 m) a Monte Camicia (2564 m) salendo per il Vallone di Vradda e scendendo per il Monte Tremoggia.

Ritrovo

Luogo: Castel del Monte (Aq) – Piazza XX Settembre

Orario: 9:00am

Informazioni

Difficoltà: E/E Escursionisti Esperti Escursionismo impegnativo per dislivello e lunghi tratti esposti. Assolutamente sconsigliato a chi soffre di vertigini.

Via libera ai piccoli esploratori dai 15 anni in su

Dislivello: 950 m circa

Lunghezza: 10 km

Percorso: Anello

Durata: 7 h

Cani ammessi: no

Degustazione: pranzo al sacco a carico del partecipante

Informazioni Utili

Attrezzatura minima necessaria:

Calzature da trekking e calzettoni adeguati, abbigliamento a strati possibilmente traspirante, cappello, occhiali da sole, giacca antivento e antipioggia, zaino con borraccia piena, bastoncini da trekking (consigliati), pranzo al sacco

Costo escursione

I costi sono comprensivi di accompagnatore/i

30€/persona

Sopra i 15 anni

I costi comprendono l'escursione guidata non comprensivi di attrezzatura.

Sarete accompagnati dai nostri Accompagnatori qualificati e certificati.

I percorsi proposti potrebbero essere soggetti a variazioni, tenendo conto del meteo e delle condizioni dei sentieri al momento dell'evento.

Prenotazione obbligatoria

085-9808009

info@ilbosso.com

Per un contatto diretto con la guida chiama il 3286878940 dalle 17:00 alle 19:00