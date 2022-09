Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Sabato 24 Settembre 2022 ore 15:00

Evento organizzato da Il Bosso

Un'escursione dedicata all'ascolto dei bramiti, i suggestivi richiami dei cervi in amore in uno degli angoli più segreti del Parco dove la sensazione di natura pura e incontaminata ci accoglie in tutta la sua bellezza.

In un ambiente selvaggio dove regna il silenzio, ci muoviamo lungo il profondo vallone tra le sorgenti di Cervaro e Acquasanta per arrivare al punto panoramico ai piedi di Pietragrande dove la visuale spazia dai caratteristici Merletti di Villa Celiera al maestoso Vallone d'Angora fino ai ripidi pendii del Monte Tremoggia.

Proprio qui, al tramonto, quando i colori del paesaggio si tingono di tonalità calde, l'eco dei bramiti dei cervi, comincia a diffondersi tra i boschi e i valloni incontaminati, per annunciare la presenza di questo splendido animale!!!

Dall'area pic nic di Cima delle Scalate (1327 m) ai piedi di Pietragrande per la Sorgente di Cervaro (1176 m) e la Fonte Acquasanta.

Ritrovo: ore 15 Villa Celiera (PE) - Parcheggio

✔Difficoltà: E/Escursionistica

Escursionismo di media difficoltà su sentiero di montagna

✔Via libera ai piccoli esploratori dai 10 anni in su

✔Dislivello: 380 circa

✔Lunghezza: 7 km

✔Percorso: andata e ritorno

✔Durata: 4,30 h (dall'inizio del sentiero) quindi finisce alle 20 – 20.30

✔Quota di partecipazione: 25 €

✔Cani ammessi: NO

✔ Pranzo al sacco a carico del partecipante

✔ Attrezzatura minima necessaria:

Calzature da trekking possibilmente impermeabili e calzettoni adeguati, abbigliamento a strati possibilmente termico e traspirante, cappello, scaldacollo, guanti, giacca antivento e antipioggia, zaino con borraccia piena, bastoncini da trekking (consigliati), lampade frontali, spuntini.

Sarete accompagnati dai nostri Accompagnatori qualificati e certificati.

☎ Per informazioni e prenotazioni:

– chiama lo 085 9808009,

– chiama lo 3286878940 per un contatto diretto con la guida

I percorsi proposti sono soggetti a variazioni, tenendo conto del meteo e dello stato dei sentieri al momento dell'evento