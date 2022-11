Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 27 Novembre 2022 dalle 09:00 alle 14:00

Evento organizzato da Il Bosso

Affascinante escursione autunnale sul Monte Meta, la cima inconfondibile del Parco del Gran Sasso, nel cuore vivo della storica Riserva Naturale Voltigno Valle d'Angri.

La particolare forma a pinna di squalo, rende riconoscibile questa vetta da qualsiasi prospettiva la si osservi, quasi fosse stata scolpita dalla mano dell'uomo.

Un'escursione che alterna bosco a radure ed avvincenti percorsi di cresta permettendo di godere di un panorama fuori dal comune sulle faggete del Voltigno dalle calde tonalità autunnali e sull'altipiano di Campo Imperatore, spingendosi fino al blu del mare.

Un'esperienza emozionante da non perdere!

Partiamo da Rifugio Ricotta (1518 m) a Monte Meta (1784 m) passando per le creste e tornando per Vallestrina.

Ritrovo: ore 9.00 Piazzale del Lago - Castel del Monte (AQ)

✔Difficoltà: E /Escursionistica

Escursione di media difficoltà su sentiero di montagna con brevi tratti esposti

✔Via libera ai piccoli esploratori dai 12 anni in su

✔Dislivello: m 350

✔Lunghezza: km 8 circa

✔Percorso: Anello

✔Durata: 5 h circa comprensive di soste

✔Quota di partecipazione: € 20

✔Cani ammessi: no oppure al guinzaglio per tutto il percorso

✔Degustazione: pranzo al sacco a carico del partecipante

✔ Attrezzatura minima necessaria:

Calzature da trekking e calzettoni adeguati, abbigliamento a strati possibilmente termico e traspirante, cappello, scaldacollo, guanti, giacca antivento e antipioggia, zaino con borraccia piena, bastoncini da trekking (consigliati), pranzo al sacco

Sarete accompagnati dai nostri Accompagnatori qualificati e certificati.

☎ Per informazioni e prenotazioni:

– chiama lo 085 9808009,

– chiama lo 3286878940 per un contatto diretto con la guida

I percorsi proposti sono soggetti a variazioni, tenendo conto del meteo e dello stato dei sentieri al momento dell'evento