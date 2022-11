Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 27 Novembre 2022 ore 09:00

Evento organizzato da Il Bosso

Un percorso di grande interesse storico culturale che ci porta alla scoperta di Castelvecchio Calvisio e di Carapelle Calvisio, i due borghi più rappresentativi dell'antica Baronia di Carapelle.

La nostra escursione parte dal magnifico paesino medievale fortificato di Castelvecchio Calvisio caratterizzato dall'originale struttura urbanistica e da molti considerato il borgo meglio conservato del Parco con i suoi portoni antichi.

Appena fuori il centro storico passiamo vicino l'antichissima Chiesa di S. Cipriano edificata sui resti di un tempio pagano.

E poi da qui, seguendo sentieri pastorali e stradine rurali ci muoviamo verso Carapelle Calvisio un altro prezioso gioiello architettonico.

I due borghi, da sempre legati tra loro dalle tradizioni agropastorali, hanno segnato la storia di questo affascinante territorio ricco di storia e di scorci suggestivi.

A fine escursione appetitoso pranzo a base dei prodotti tipici a KM0 presso Trattoria Quattro Ville.

Da Castelvecchio Calvisio (1080 m) a Carapelle Calvisio (915 m) passando per il sentiero del Parco

Ritrovo

Luogo: Castelvecchio Calvisio (AQ) – Via Roma

Orario: 9:00 am

Informazioni Utili

Difficoltà: E/Escursionistica

Escursione di livello facile su sentieri e stradine di campagna

Via libera ai piccoli esploratori dagli 8 anni in su

Dislivello: 150 m circa

Lunghezza: 7 km

Percorso: andata e ritorno

Durata: 3/4 h circa escluso il pranzo

Cani ammessi: al guinzaglio

Degustazione: Trattoria Quattro Ville

Menu degustazione: ADULTI ( Degustazione olio nuovo, 1 antipastino caldo, Polenta concia, zuppa di legumi, costine di maiale arrosto con patate al coppo, dolce della casa, acqua e vino compresi) Alternative per intolleranti e vegetariani BAMBINI FINO A 12 ANNI (primo e secondo con acqua)

Informazioni

Attrezzatura minima necessaria:

Calzature da trekking impermeabili e calzettoni adeguati, abbigliamento a strati termico e traspirante, cappello, guanti, scaldacollo, giacca antivento e antipioggia, zaino con borraccia piena, pranzo al sacco, bastoncini da trekking (consigliati)

Costo escursione

I costi sono comprensivi di accompagnatore/i

Adulti

trekking

20€/persona

Sopra i 15 anni

Ragazzi

trekking

15€/persona

dagli 11 ai 14 anni

Bambini

trekking

10€/persona

dagli 8 ai 10 anni

Adulti

Pranzo

20€/persona

Bambini

Pranzo

12€/persona

I costi comprendono l'escursione guidata non comprensivi di attrezzatura.

Sarete accompagnati dai nostri Accompagnatori qualificati e certificati.

I percorsi proposti potrebbero essere soggetti a variazioni, tenendo conto del meteo e delle condizioni dei sentieri al momento dell'evento.

Prenotazione obbligatoria

085-9808009

info@ilbosso.com

Per un contatto diretto con la guida chiama il 3286878940 dalle 17.00 alle 19.00