Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Giornata di studio

Giovedì 24 Novembre 2022 dalle 09:00 alle 18:00

Abruzzo Attrattivo è la prima ed unica manifestazione di incontro, di conoscenza, di scambio di idee e condivisione di soluzioni tra i singoli professionisti che ogni anno si ritrovano in quello che ormai è l'appuntamento atteso per consolidare un network, sempre più efficace e vincente, tra i protagonisti del turismo attivo ed esperienziale in Abruzzo.

I 4 Topic di Abruzzo Attrattivo '22

📌RELAZIONI

• Analisi dati turistici '22 e possibili scenari evolutivi del turismo attivo esperienziale in Abruzzo

• La promozione turistica regionale e le iniziative future per il turismo

• Il Piano strategico del Turismo in Abruzzo 2023/2025

📌FORMAZIONE

• Turismo, cultura, sviluppo locale: dai temi emergenti alla necessità di politiche evidence-based

• Tendenze, Novità e Tips dal mondo del Digital

• Raccontare e promuovere un'esperienza turistica: conoscere, creare, scegliere

📌DIBATTITI E CONFRONTI

• Gli Standard per un'accoglienza di qualità ed una migliore ricettività turistica

• Bandi e Finanziamenti: le Opportunità per i Territori e per gli Operatori Turistici in Abruzzo

• Dalla Montagna al Mare: tutto il nostro Turismo da 2912 mslm alla costa abruzzese

• Le Montagne Emblematiche d'Abruzzo, l'escursionismo, i cammini ed i rifugi

📌PARTECIPAZIONE ATTIVA

• Lo stato attuale del Turismo in Abruzzo, cosa possiamo fare e come possiamo migliorare: confronto tra le Istituzioni e gli Operatori Turistici sul Documento finale Abruzzo Attrattivo '22

‼️Il Turismo è una cosa seria‼️

Abruzzo Attrattivo 2022

Partecipa e porta la tua idea 💡

Dove:

Giovedì 24 Novembre 2022

- L'Aquila, Auditorium del Parco

Venerdì 25 Novembre 2022

- Pescara, Auditorium Petruzzi - Museo Genti d'Abruzzo

Scopri il programma completo sul nostro sito:

https://www.abruzzoattrattivo.it/programma-abruzzo.../

Biglietti: https://www.abruzzoattrattivo.it/.../abruzzo-attrattivo.../

INFO: info@abruzzoattrattivo.it