Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 27 Novembre 2022 dalle 09:00 alle 15:00

Evento organizzato da Il Bosso

Siamo nel pieno della stagione del foliage!

E' questo il momento di camminare nei boschi!

Proponiamo la traversata più affascinante che va dalle porte di Campo Imperatore all'incantevole altipiano del Voltigno, passando attraverso boschi incontaminati, un tempo regno di boscaioli e carbonai.

Ci saranno tratti in cui avanzeremo su morbidi letti di foglie, tra faggete con esemplari maestosi dove saremo attorniati dai caldi colori autunnali con tonalità che variano dal giallo all'arancio fino anche al rosso.

Rimarremo ammaliati dalle bellezza selvaggia dei luoghi che attraverseremo e l'affaccio sull'altipiano del Voltigno renderà ancora più magico il nostro percorso.

Un classico dell'escursionismo dell'intero l'Appennino in un luogo ricco di presenza faunistica rara come l'Orso marsicano e di paesaggi meravigliosi che in questo periodo si presentano al massimo della loro bellezza!

Dal Rifugio Ricotta (1518 m) a Vado di Focina (1383 m) passando per Vallestrina, la Zingarella e ritornando per Valle Caterina (1474m).

Ritrovo: ore 9.00 - Castel del Monte (AQ) – Piazzale del Lago

✔Difficoltà: E /Escursionistica

Escursionismo di media difficoltà su sentiero di montagna senza particolari difficoltà

✔Via libera ai piccoli esploratori dai 12 anni in su

✔Dislivello: 440 m circa

✔Lunghezza: 15 km

✔Percorso: anello

✔Durata: 6 h totali (dall'inizio dell'escursione)

✔Quota di partecipazione: 20 €

✔Cani ammessi: si al guinzaglio

✔Menu degustazione pranzo al sacco

✔ Attrezzatura minima necessaria:

Calzature da trekking e calzettoni adeguati, abbigliamento a strati possibilmente termico e traspirante, cappello, guanti, scaldacollo, giacca antivento e antipioggia, zaino con borraccia piena, bastoncini da trekking (consigliati), pranzo al sacco.

Sarete accompagnati dai nostri Accompagnatori qualificati e certificati.

☎ Per informazioni e prenotazioni:

– chiama lo 085 9808009,

– chiama lo 3286878940 per un contatto diretto con la guida

I percorsi proposti sono soggetti a variazioni, tenendo conto del meteo e dello stato dei sentieri al momento dell'evento