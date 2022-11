Presentazione volume

Venerdì 25 Novembre 2022 ore 18:00

Venerdì 25 novembre alle ore 18 si terrà alla Biblioteca Dèlfico di Teramo (Corte interna al pian terreno) la presentazione del volume di Andrea Lolli "Gran Sasso e Cinema" da pochissimo pubblicato dalla casa editrice teramana Ricerche&Redazioni.

Si tratta della prima Movie Map d'Abruzzo, strumento all'avanguardia nel panorama internazionale per la promozione territoriale attraverso il cinema.

Alla presentazione, organizzata in collaborazione con Biblioteca Dèlfico, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, UNITE, CAI Sezione Gran Sasso d'Italia Teramo , interverranno insieme all'autore: Tommaso Navarra Presidente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Christian Corsi Direttore Dipartimento di Scienze della Comunicazione UNITE, Gabriele D'Autilia Docente Fotografia, Cinema, Media e Culture visuali UNITE, Luigi Pomponi Presidente C.A.I. Sezione Gran Sasso d'Italia Teramo, Dimitri Bosi Responsabile Biblioteca Dèlfico.

Il volume, in elegante veste editoriale, racconta, tramite notizie, testimonianze dirette e aneddoti a dir poco leggendari, le maggiori produzioni cinematografiche girate nei pressi del massiccio del Gran Sasso d'Italia, dai più classici "Ladyhawke" e "… Continuavano a chiamarlo Trinità", passando per tutte le pellicole nazionali e internazionali che hanno portato tra le principali vette dell'Appennino, attori del calibro di: Michelle Pfeiffer, Mickey Rourke, Marcello Mastroianni, George Clooney, Arnold Schwarzenegger e molti altri.

Per ogni film sono state individuate con esattezza le principali location e puntualmente georeferenziate tramite le più moderne tecnologie oggi a disposizione.

Il volume, di facile lettura e utilizzo, si compone di tre sezioni: le schede dei film, con le locandine e le immagini delle principali scene girate sul Gran Sasso; le schede dei luoghi naturali e culturali dove sono stati ambientati i set cinematografici; una mappa di facile comprensione dove poter individuare e riconoscere tutti i posti citati nelle pagine del libro.

In più, è possibile scaricare anche i file per la navigazione digitale tramite smartphone e GPS.

Il volume, annunciato in anteprima nel corso della 79ª edizione del Festival del Cinema di Venezia, vanta patrocini e collaborazioni importanti come quello del Ministero della Cultura, di Italy For Movies, Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Fondazione Carispaq, oltre a quelli di enti e amministrazioni locali.

Finalmente un libro completo e puntuale sull'argomento!

La foto di copertina è di Giorgio Baldi.

Cartografia: Vincenzo Reggimenti

Schede naturalistiche: Carlo Catonica

Schede culturali: Antonella Lopardi

Immagini: Giorgio Baldi, Franco Cagnoli, Mauro Laurenzi, Francesco Lorusso, Paolo Silvestri

L'autore

Andrea Lolli (L'Aquila, 1984) è tra i maggiori esperti in materia di location placement e cineturismo, collabora a vario titolo per università, case editrici e riviste italiane ed estere per quanto riguarda il cinema, le materie audiovisive e il turismo. Relatore in convegni e seminari internazionali è autore di numerosi volumi, saggi, articoli e monografie in adozione da anni presso molti corsi universitari italiani; è inserito dalla Commissione Europea nel registro degli esperti come "Cinema, Media, Tourism, Film Funds and Film Commissions consultant". È ideatore e realizzatore del progetto di turismo esperienziale "Cinetrekking e Movie Tour del Gran Sasso". Appassionato e professionista di sport outdoor è istruttore subacqueo, iscritto al Collegio delle Guide Alpine della Regione Abruzzo e presidente dell'asd Gran Sasso Guides. Svolge ruoli di location scout e location manager per produzioni cinematografiche ed eventi internazionali.