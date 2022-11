Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 27 Novembre 2022 ore 09:00

Evento organizzato da Abruzzo Parks

Nella stagione degli amori del camoscio appenninico... panoramica cavalcata di cresta, in bilico tra Campo Imperatore e il mare!

Tutti conoscono i pinguini imperatore, pochi sanno invece che sul Gran Sasso vivono i "CAMOSCI IMPERATORE"!

Sono quei fortunati camosci (e ora cominciano ad essere un bel numero) che vivono affacciati sull'altopiano di Campo Imperatore.

La vista spettacolare li rende felici, sani e particolarmente belli!

A parte gli scherzi, è arrivata la STAGIONE DEGLI AMORI dei CAMOSCI, e non possiamo mancare all'appuntamento!

Stavolta niente bramiti, nel mese di novembre e fino a metà dicembre i maschi si danno da fare per assicurarsi il dominio sul territorio e le femmine che ci vivono.

Spettacolari sono le RINCORSE TRA I MASCHI... agili come giocolieri mettono in mostra la propria forza sui pendii più scoscesi! In questo periodo poi il camoscio si riveste del REGALE MANTO INVERNALE che lo rende particolarmente "attraente"... con un po' di fortuna e con l'aiuto di un binocolo riusciremo ad osservarlo.

L'ITINERARIO prende il via da Vado di Sole e percorre in traversata le ultime cime della catena orientale del Gran Sasso.

Il MONTE GUARDIOLA (1808 m) e il MONTE SAN VITO(1892 m) regalano scorci panoramici di grande respiro sulla piana di Campo Imperatore, sul Sirente-Velino, sulla triade Prena, Camicia e Tremoggia, e infine sul versante collinare teramano e il mare!

Insomma, se i camosci non si faranno vedere, faremo comunque una bella scorta di bellezza!

TUTTI I DETTAGLI SUL SITO:

https://www.abruzzoparks.it/.../i-camosci-del-gran-sasso...

INFO E PRENOTAZIONI:

Claudia 3397320568 (anche WApp)

Luciano 3463541731 (anche WApp)

info@abruzzoparks.it