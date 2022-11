Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 4 Dicembre 2022 ore 09:00

Evento organizzato da Abruzzo Parks

La storia dell'uomo ha radici antiche. Ci arrampicheremo fino ai Grottoni per andare a cercarle insieme!

La VALLE DEL TIRINO non finisce mai di stupirci!

È una sorta di museo archeologico a cielo aperto.

Custodisce le tracce della storia dell'uomo dal paleolitico ad oggi: i Grottoni, le Marmitte, il villaggio neolitico, il Guerriero di Capestrano, i resti dell'antica Aufinum, la chiesa di San Pietro ad Oratorium, i mulini, le pagliare e le grotte del vino... una valle ricca di acqua e attraversata da antiche vie, il Tratturo Magno e la Claudia Nova!

Il sito paleolitico dei GROTTONI DI CALASCIO, tra i più importanti dell'Italia Centrale, fu scoperto dal prof. Fulvio Giustizia, nel 1978, e fu oggetto di scavi da parte dell'Istituto di Antropologia Umana dell'Università di Pisa.

In esso fu rinvenuta, tra ossa fossilizzate, selci preistoriche e ben 60.000 frammenti di ossa animali, dal leopardo al camoscio, e poi cervo, uro, marmotta, etc., una straordinaria testa di femore di un ragazzo neanderthaliano di circa ottantamila anni fa.

L'uomo più antico d'Abruzzo?

L'ITINERARIO prende il via dalle PAGLIARE DI CASTELVECCHIO CALVISIO, dove la popolazione del borgo scendeva a svernare per evitare i rigori dell'alta quota, sale fino alla fascia rocciosa dei Grottoni, affacciati verso la Serra di Ofena e la valle sotto, riscende infine per il LUNGO E PANORAMICO CRINALE del Lombo d'Asino, una cavalcata ariosa in bilico tra la Valle di Vusci e il Tirino, sempre sotto lo sguardo attento del castello di Rocca Calascio.

Un angolo d'Abruzzo dal sapore arcaico... tutto da scoprire!

In alcuni tratti il sentiero si fa ripido e sassoso, in altri "spinoso"... occorrono agilità, destrezza e un po' di SPIRITO DI AVVENTURA!

