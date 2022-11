Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 4 Dicembre 2022 ore 09:00

Evento organizzato da Il Bosso

Un'escursione alla scoperta di una montagna immeritatamente poco frequentata e sempre più ricca di sorprese unita ai gustosi sapori del territorio.

Dall'incantevole borgo di Corvara, arroccato in maniera suggestiva su speroni rocciosi, comincia la nostra escursione che ci porta sulla montagna dall'aspetto singolare, ricca di storia e di fascino.

Siamo in un territorio dove le testimonianze della presenza dell'uomo risalgono ai tempi più antichi.

Con percorso a tratti aspro e a tratti lieve, arriviamo sulla croce di vetta e restiamo stupiti dall'esteso panorama che si apre ai nostri occhi che spaziano dal Gran Sasso alla Majella e al Morrone.

Un'escursione piacevole e ricca di curiosità sulla storia dei popoli che hanno abitato questi luoghi…

Da Corvara (620 m) a Monte La Queglia (995 m) passando per il sentiero di cresta.

Siamo nelle terre casauriensi, luogo ricco di storia e di buon vino.

A fine escursione visita facoltativa presso la Cantina IX secolo con degustazione di vini eccellenti accompagnati da sapori tipici del territorio.

Ritrovo: ore 9.00 Corvara (PE) – Fontana di Niobe

✔Difficoltà: E /Escursionistica

Escursione di media difficoltà su sentiero di montagna

✔Via libera ai piccoli esploratori dagli 11 anni in su

✔Dislivello: m 440

✔Lunghezza: km 7 circa

✔Percorso: Andata e ritorno

✔Durata: 4 - 5 h

✔Quota di partecipazione: € 20 trekking + 20 € degustazione Cantina Secolo IX

✔Cani ammessi: al guinzaglio

✔Degustazione: si

✔Menu degustazione: 3 calici vino, assaggi di prodotti tipici del territorio (assaggi monoporzionati di peperoni e uova, salsiccetta, bruschetta, verdure grigliate, legumi, dolcetto secco).

Alternative per intolleranti, menù speciali per vegani e vegetariani

DA COMUNICARE ALMENO entro venerdì alle 16

✔ Attrezzatura minima necessaria:

Calzature da trekking e calzettoni adeguati, abbigliamento a strati possibilmente termico e traspirante, cappello, scaldacollo, guanti, giacca antivento e antipioggia, zaino con borraccia piena, bastoncini da trekking (consigliati), spuntino

Sarete accompagnati dai nostri Accompagnatori qualificati e certificati.

☎ Per informazioni e prenotazioni:

– chiama lo 085 9808009,

– chiama lo 3286878940 per un contatto diretto con la guida

I percorsi proposti sono soggetti a variazioni, tenendo conto del meteo, dell'eventuale presenza di neve e dello stato dei sentieri al momento dell'evento