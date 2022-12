Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Giovedì 8 Dicembre 2022 ore 10:00

Evento organizzato da Il Bosso

"Paesi Narranti è il racconto

delle case di pietra e dei portoni di legno.

È il racconto degli sporti bassi

e dei vicoli stretti che riparano dal vento.

Paesi Narranti è il racconto

delle stufe accese e dei disegni sui vetri appannati.

È il racconto delle nuvole basse che scendono dalla montagna,

dei respiri bianchi e dell'aria gelida che

colora la pelle.

Paesi Narranti è il racconto

delle bufere chiuse e silenziose

dove fa rumore solo l'anta di una finestra lasciata aperta.

È il racconto dei canti e delle voci

che arrivano dalle chiese la domenica mattina.

Paesi Narranti è il racconto

del paese che sale

piano sui mille gradini e scende poi di corsa verso la piazza.

È il racconto dei bar

poco affollati e di un bicchiere di vino che scalda l'anima.

Paesi Narranti è il racconto

dei nostri luoghi e delle nostre comunità."

Paesi Narranti a Castel del Monte è il quinto ed ultimo appuntamento del progetto "A Passi di Vita", ideato dalla cooperativa Il Bosso con la preziosa collaborazione di Paesaggi Sonori e dello scrittore Alessandro Chiappanuvoli, patrocinato dal Comune di Castel del Monte e finanziato dalla Fondazione Carispaq.

Trekking urbano, reading "tra letture e racconti", concerto e degustazione saranno momenti importanti che avremo il piacere di vivere insieme durante l'intera giornata di giovedì 8 dicembre 2022.

Si ringraziano per la collaborazione:

Comune di Castel del Monte

Fondazione Carispaq

Cooperativa InCastello

Programma

Ore 10.30 accoglienza presso la Piazza di San Rocco a cura del gruppo Il Bosso

Ore 11.00 centro storico

Inizio trekking urbano e reading letterario a cura di Alessandro Chiappanuvoli

Letture di Nicola Pietrangeli

ore 13:00 centro storico

aperitivo a cura della Cooperativa Incastello

Ore 14.30 concerto di Flavia Massimo presso la chiesa della Madonna del Suffragio

Trekking e reading letterario

Francesco Giuliani, detto Cicche ru caprare, era un pastore. Lo è stato per cinquant'anni, durante i quali ha lasciato il suo paese, Castel del Monte, per svernare con le greggi nel Tavoliere delle Puglie. Francesco, però, era un pastore particolare, era un poeta pastore, un uomo che alla vita dura dei pascoli univa l'amore per i grandi della letteratura italiana, Dante, Ariosto, Tasso. E questo amore lo ha portato a essere, in vita, scrittore, intagliatore e attivo nelle lotte sindacali e, dopo la morte, fulcro del rilancio culturale del suo paese. Sui racconti di Giuliani, infatti, è basata l'ormai celebre Notte delle Streghe che da anni anima le estati di Castel del Monte.

La voce di Cicche ru caprare è la voce del Gran Sasso, la voce delle sue genti.

Slow natural concert

Flavia Massimo è una violoncellista contemporanea, sound designer e curatrice di eventi, specializzata sia nella classica che nella musica elettronica. Attraverso anni di ricerca ha sviluppato un personalissimo suono aumentando il violoncello con tecniche estese e live electronics. Ha composto colonne sonore per spettacoli, performance di danza e teatro, ha realizzato installazioni interattive d'arte e sonorizzazioni tra cui una proprio su Castel Del Monte. La sua intensa attività live l'ha portata a lavorare con diversi artisti molto conosciuti nell'ambito classico, pop e contemporaneo in Italia e all'estero. È la direttrice artistica di "Paesaggi Sonori".

Flavia Massimo presenta "Glitch" un mondo organico dove la perfezione svolazza e si distorce con grazia microcosmica. Il lavoro è incentrato sull'estetica di interferenze, errori e granuli sonori in una fusione di acustica ed elettronica. Un glitch, un guasto in un sistema elettronico, diventa un malfunzionamento del modo classico di suonare il violoncello, lontano dai canoni della musica colta per decostruire il suono dello strumento in piccole cellule sonore e sperimentare diverse possibilità. Uno showcase espressivo del suono altamente sviluppato e ricercato di Flavia. "Glitch" rende il suo violoncello unico potenziato con tecniche estese, voce, synth, field recording, loop e live electronics.

La perfezione non offre incentivi per il miglioramento e l'errore è andare oltre, è qui a ricordarci l'inesauribile complessità della realtà.

Costi:

Bambini dagli 0 ai 3 anni: gratis

Bambini dai 3 ai 10 anni: 15€

Dai 10 anni in su: 20€

Abbigliamento consigliato per il trekking:

Calzature da trekking (no scarpe da running o similari) e calzettoni adeguati, abbigliamento a strati possibilmente termico e traspirante, cappello, giacca antivento e antipioggia, bastoncini da trekking (facoltativi).

Informazioni e prenotazione obbligatoria:

Il Bosso

Tel. 0859808009

Mail info@ilbosso.com