Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Sabato 10 Dicembre 2022 dalle 14:30 alle 17:30

Evento organizzato da Il Bosso

Quando il candido manto nevoso avvolge Castel del Monte e la vicina piana di Campo Imperatore ai piedi del Gran Sasso, il paesaggio che ci accoglie è di una bellezza inimmaginabile!

Vivere un'esperienza con le ciaspole ai piedi nelle ore del tramonto quando il limpido cielo invernale si tinge di rosa e poi di rosso acceso, ci lascerà senza fiato…

Dal borgo ci incammineremo con piacevole lentezza verso le valli a ridosso dell'altipiano, nel silenzio confortante della montagna d'inverno, percorrendo tracciati da sempre usati dai pastori con le greggi.

Gli scorci panoramici saranno indimenticabili mentre i versi degli animali crepuscolari ci accompagneranno alla scoperta di questo meraviglioso territorio.

Siamo lieti di offrirvi una calda sosta thè lungo il percorso!

Ritrovo

Luogo: Castel del Monte (AQ) – Piazza XX Settembre

Orario: 14:30 pm

Sabato 10 e 17 Dicembre 2022

Informazioni

Difficoltà: EAI/

Escursione in ambiente innevato

Via libera ai piccoli esploratori dai 10 anni in su

Dislivello: 150 m circa

Lunghezza: 6 km circa

Percorso: Anello

Durata: 3 h

Cani ammessi: no

Degustazione: spuntino al sacco a carico del partecipante

Informazioni Utili

Attrezzatura minima necessaria:

Calzature da trekking impermeabili o scarpe da neve (no doposci), abbigliamento a strati termico e traspirante, cappello, scaldacollo, guanti, giacca antipioggia e antivento, zaino, occhiali da sole, LAMPADE FRONTALI

Costo escursione

I costi sono comprensivi di accompagnatore/i

Adulto

25€/persona

Sopra i 10 anni

Nolo

7€/persona

Kit: ciaspole e bastoncini

I costi comprendono l'escursione guidata non comprensivi di attrezzatura.

Sarete accompagnati dai nostri Accompagnatori qualificati e certificati.

I percorsi proposti potrebbero essere soggetti a variazioni, tenendo conto del meteo e delle condizioni dei sentieri al momento dell'evento.

Prenotazione obbligatoria

085-9808009

info@ilbosso.com

Per un contatto diretto con la guida chiama il 3286878940