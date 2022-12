Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Lunedì 26 Dicembre 2022 dalle 10:30 alle 13:30

Evento organizzato da Il Bosso

Vi proponiamo una ciaspolata in un paesaggio unico che parte dal borgo medievale di Castel del Monte, uno dei più belli in Italia, nel versante meridionale del Gran Sasso.

Siamo difesi dalla mole indisturbata del Monte Bolza e attraversando le valli circostanti, arriviamo sull'immenso altipiano di Campo Imperatore ai piedi delle più alte vette del massiccio del Gran Sasso.

Il nostro sguardo spazierà sull'immensa distesa del Piccolo Tibet, che, in inverno, con il manto nevoso, assume un aspetto ancora più suggestivo. Qui, in un ambiente selvaggio ed incontaminato, dove il silenzio regna indisturbato, godremo di panorami eccezionali e magari di avvistamenti faunistici inaspettati…

Ritrovo

Luogo: Castel del Monte (AQ) – Piazza XX Settembre

Orario: 10:30 am

Domenica 11 e 18 Dicembre 2022

Lunedì 26, Giovedì 29 e Sabato 31 Dicembre 2022

Mercoledì 4, Sabato 7 e Domenica 8 Gennaio 2023

Informazioni

Difficoltà: EAI/Escursione in ambiente innevato

Via libera ai piccoli esploratori dai 8 anni in su

Dislivello: 150 m circa

Lunghezza: 6 km circa

Percorso: Anello

Durata: 3 h circa dall' inizio del sentiero

Cani ammessi: no

Degustazione: pranzo al sacco a carico del partecipante

Informazioni Utili

Attrezzatura minima necessaria:

Calzature da trekking impermeabili o scarpe da neve (no doposci), abbigliamento a strati termico e traspirante, cappello, scaldacollo, guanti, giacca antipioggia e antivento, zaino, occhiali da sole, crema solare

Costo escursione

I costi sono comprensivi di accompagnatore/i

Nel caso di noleggio ciaspole per bambini, per motivi di sicurezza il kit non prevede il nolo dei bastoncini.

Ciaspolata

da 8 anni

20€/persona

Nolo

Ciaspole e bastoncini

7€/persona

I costi comprendono l'escursione guidata non comprensivi di attrezzatura.

Sarete accompagnati dai nostri Accompagnatori qualificati e certificati.

I percorsi proposti potrebbero essere soggetti a variazioni, tenendo conto del meteo e delle condizioni dei sentieri al momento dell'evento.

Prenotazione obbligatoria

085-9808009

info@ilbosso.com

Per un contatto diretto con la guida chiama il 3286878940