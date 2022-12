Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Venerdì 30 Dicembre 2022 ore 14:00

Evento organizzato da Il Bosso

L'allegria, la gioia, le cene e le danze, ma soprattutto i canti e le serenate.

Questa era l'atmosfera dell'ultimo dell'anno nei paesini abruzzesi di montagna.

Dopotutto doveva essere una festa disimpegnata, senza troppi riferimenti religiosi.

Intere comitive si organizzavano, gruppi di donne e di bambini partecipavano con ironia e rispetto alla melodia collettiva. La stessa melodia che noi cercheremo di riascoltare.

Il nostro cammino inizierà dal borgo di Villa Santa Lucia, porta meridionale del Parco del Gran Sasso.

Procedendo verso la chiesa rupestre della Madonna delle Vicenne imboccheremo il sentiero delle capanne in pietra alle falde del Monte Cappucciata.

Tra boschi incantati e costruzioni diroccate, saliremo su Colle S. Nicola (1056 m) dove potremo ammirare i resti dell'antico presidio longobardo.

Affaccio panoramico sulla vallata del Tirino al tramonto invernale e sosta scanzonata*.

Chiusura dell'anello sul sentiero del Parco che costeggia la piana di Carrufo e ritorno a Villa Santa Lucia.

*Nella sosta scanzonata assaggeremo i prodotti golosi del Forno Petronio di Castel del Monte nel clima del penultimo dell'anno.

Ritrovo: ore 14.00 Villa Santa Lucia degli Abruzzi (AQ) – Piazza Giuseppe Garibaldi

✔Difficoltà: E/Escursionista

Escursione di livello medio facile su sentieri e stradine di campagna

✔Via libera ai piccoli esploratori dagli 8 anni in su

✔Dislivello: 150 m circa

✔Lunghezza: 6 km circa

✔Percorso: Anello

✔Durata: 3 h circa

✔Quota di partecipazione: 25 € adulti (solite scontistiche per bambini e ragazzi) comprensivo di degustazione e

✔Cani ammessi: al guinzaglio

✔Degustazione: Forno Petronio Castel del Monte

✔Menu degustazione

Panettone al cioccolato e spumante

SI PREGA DI COMUNICARE IN ANTICIPO ALLERGIE E/O INTOLLERANZE!

✔ Attrezzatura minima necessaria:

Calzature da trekking possibilmente impermeabili e calzettoni adeguati, abbigliamento a strati termico e traspirante, cappello, scaldacollo, guanti, piumino 100 gr, giacca antivento e antipioggia, zaino con borraccia piena, bastoncini da trekking (consigliati), lampade frontali.

Sarete accompagnati dai nostri Accompagnatori qualificati e certificati.

☎ Per informazioni e prenotazioni:

– chiama lo 085 9808009,

– chiama lo 3286878940 per un contatto diretto con la guida

I percorsi proposti sono soggetti a variazioni, tenendo conto del meteo e dello stato dei sentieri al momento dell'evento.