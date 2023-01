Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Giovedì 5 Gennaio 2023 ore 09:30

Evento organizzato da Il Bosso

Siamo ormai alla conclusione del ciclo festivo natalizio, e anche in questa occasione la tradizione popolare è piena di canti.

In cambio di doni - come la "chezetta" della Befana, la calza - si augurava prosperità per l'anno nuovo.

Con la festa dell'Epifania, di cui beneficiavano soprattutto i bambini, i morti erano definitivamente placati e facevano ritorno alle sedi sotterranee, da cui erano usciti i primi di novembre. Non a caso il detto L'Epifania tutte le feste si porta via.

Allora quale luogo migliore di Castelvecchio Calvisio e di Carapelle Calvisio per riscoprire i racconti e i rituali del passato.

Due borghi immutati nel tempo, forse i più rappresentativi della famosa Baronia.

La nostra escursione parte proprio dal magnifico paesino fortificato di Castelvecchio Calvisio, con le sue scale tortuose, i vicoli stretti e i suggestivi portali.

Appena fuori il centro storico passiamo vicino l'antichissima Chiesa di S. Cipriano, per poi continuare sul sentiero rurale verso Carapelle Calvisio, altro gioiello del territorio.

A fine escursione appetitoso pranzo a base di prodotti tipici a km 0 presso la Trattoria Quattro Ville.

Da Castelvecchio Calvisio (1080 m) a Carapelle Calvisio (915 m) e ritorno passando per il sentiero del Parco.

Ritrovo: ore 9.30 – Castelvecchio Calvisio (AQ) – Via Roma

✔Difficoltà: E/Escursionista

Escursione di livello facile su sentieri e stradine di campagna

✔Via libera ai piccoli esploratori dagli 8 anni in su

✔Dislivello: 150 m circa

✔Lunghezza: 6 km circa

✔Percorso: A/R Andata e Ritorno

✔Durata: 3 – 4h più tempo per il pranzo

✔Quota di partecipazione: 20 € adulti – solite scontistiche per bambini e ragazzi + (20 € pranzo adulti + 12 € pranzo bambini )

✔Cani ammessi: al guinzaglio

✔Degustazione: Trattoria Quattro Ville

✔Menu degustazione

ADULTI ( Degustazione olio nuovo, 1 antipastino caldo, Polenta concia, zuppa di legumi, costine di maiale arrosto con patate al coppo, dolce della casa, acqua e vino compresi)

Alternative per intolleranti e vegetariani

BAMBINI FINO A 12 ANNI (primo e secondo con acqua)

✔ Attrezzatura minima necessaria:

Calzature da trekking possibilmente impermeabili e calzettoni adeguati, abbigliamento a strati termico e traspirante, cappello, scaldacollo, guanti, giacca antivento e antipioggia, zaino con borraccia piena, bastoncini da trekking (consigliati)

Sarete accompagnati dai nostri Accompagnatori qualificati e certificati.

☎ Per informazioni e prenotazioni:

– chiama lo 085 9808009,

– chiama lo 3286878940 per un contatto diretto con la guida

I percorsi proposti sono soggetti a variazioni, tenendo conto del meteo e dello stato dei sentieri al momento dell'evento.