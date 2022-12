Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Mercoledì 28 Dicembre 2022 dalle 13:30 alle 19:30

Evento organizzato da Abruzzo Parks

In ginocchio davanti a Sua Maestà... insieme per cogliere il magico momento in cui il bianco si tinge di rosa! E poi a cena insieme.

CAMPO IMPERATORE è un altopiano sconfinato, nascosto nel cuore dell'Appennino centrale... tanto che Fosco Maraini lo paragonò al Tibet.

La vista riesce a spingersi per notevoli distanze in ogni direzione, basta alzarsi di poco e si riesce ad abbracciare tutto in un unico sguardo, la piana e tutta la corona di montagne intorno.

Su tutte svetta la sagoma familiare del Corno Grande, il padre dell'Appennino.

Quando il bianco del manto innevato arriva a coprire ogni filo d'erba e le strade di accesso, la piana si fa ancora più selvaggia.

Lontane ormai le greggi e i pastori, nello sconfinato deserto di doline arriva solo il canto del vento, una musica che non puoi perdere!

Il TRAMONTO irrompe in questo deserto innevato tingendo di rosa il cielo e le montagne intorno, i raggi inclinati del sole accarezzano la piana ridisegnando gobbe e profili... il silenzio regna sovrano.

Il PROGRAMMA prevede la partenza all'ora di pranzo da Castel del Monte per riuscire a cogliere il magico momento del tramonto proprio dal punto di arrivo della nostra escursione.

Il ritorno perciò avverrà alla luce crepuscolare della sera, con la frontale sotto le stelle... e per l'ora di cena saremo già di ritorno.

Chi vuole potrà CENARE in nostra compagnia presso il ristorante Parco del Gran Sasso a Castel del Monte.

