Mercoledì 4 Gennaio 2023 ore 09:00

Evento organizzato da Abruzzo Parks

Dalle Tre Caciare alla vetta di Monte Girella, con il mare negli occhi.

Emozionante e super-panoramica!

La MONTAGNA DEI FIORI è il più settentrionale dei Monti Gemelli, punto di riferimento visivo per tutti i centri del comprensorio.

Per i teramani è la "Montagna nostra", per gli ascolani è la "Montagna d'Ascoli" e non c'è da stupirsi del forte rapporto affettivo che la lega ai locali... del resto non le manca niente: varietà di ambienti, boschi e praterie, grotte e gole, pareti rocciose, laghetti e cascate, vestigia storiche, eremi e testimonianze pastorali (le belle caciare).

Dalla vetta poi si gode una VISTA PANORAMICA, che è una delle più belle dell'Italia centrale... la distesa azzurra dell'Adriatico, la Montagna di Campli (l'altro gemello), la catena appenninica dalla Maiella al Gran Sasso, i Monti della Laga e i Sibillini, in un continuo ricorrersi di cime che trascolorano all'orizzonte.

L'ITINERARIO è di notevole interesse paesaggistico e naturalistico, e il suo valore rimane immutato con o senza neve.

Prende il via dalla località delle Tre Caciare (1438 m) sale per il bosco e per gli ariosi pianori sommitali fino alla vetta più alta, il Monte Girella (1814 m).

Scende poi per i Valloni, il Lago e le Porchie.

C'è così tanto da vedere... ma siamo fortunati, l'epoca del rullino è ormai passata!!

Vieni a vivere DUE GIORNI con i fiocchi nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, partecipando anche all'escursione di martedì 3 gennaio "AL COSPETTO DEL GIGANTE".

