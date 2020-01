Befana sul Gran Sasso

Da Sabato 4 a Lunedì 6 Gennaio 2020

Organizzato da Abruzzo Parks

A zonzo sul bianco mantello del re dell'Appennino... tra infiniti altipiani, borghi medievali, antiche abbazie e castelli.

Dopo aver trascorso il Capodanno tra le braccia della Montagna Madre, non possiamo non fare visita al padre dell'Appennino, Sua Maestà il Gran Sasso d'Italia. Con o senza neve, saprà accoglierci con la consueta generosità fatta di sconfinati altipiani, ariose creste, paesaggi mozzafiato, castelli, abbazie e alcuni dei più bei borghi medievali abruzzesi.

Tre emozionanti giorni nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nei quali potrai camminare nella natura incontaminata, sulle tracce della fauna selvatica o sui passi dei pastori e delle greggi che da sempre hanno abitato le Terre della Baronia, immerso nel silenzio della montagna invernale, accarezzato dal sole e dal vento, per riscoprire un ritmo di vita più sano e il benessere intimo che il contatto con la natura sa regalare. Potrai immergerti nell'atmosfera natalizia dei borghi di Santo Stefano di Sessanio, Calascio e Castel del Monte, ricchi di arte, storia e tradizioni, e farti coccolare dai gustosi piatti della cucina locale.

Il programma di massima alterna momenti di escursione e momenti liberi, per lasciare spazio anche agli eventi natalizi organizzati dai borghi.



GIORNO 1

Arrivo a Calascio con le auto proprie, incontro con le guide e spostamento a Santo Stefano di Sessanio, partenza a piedi dal borgo per la prima escursione (o ciaspolata) lungo l'aerea traversata di cresta che conduce a Rocca Calascio. Nel pomeriggio rientro da Calascio. Sistemazione in albergo, visita libera del borgo, cena e pernottamento.



GIORNO 2

Dopo una ricca colazione, partenza in escursione (o ciaspolata) fino al Piano delle Locce sulle tracce lasciate dall'attività secolare delle genti di montagna. Con la lampada frontale potremo esplorare l'interno delle locce... una piccola avventura che non mancherà di stupirvi. Rientro nel pomeriggio. Cena e pernottamento.



GIORNO 3

Lasciato l'albergo (con i bagagli), spostamento in auto fino a Castel del Monte (ca. 20 min), incontro con le guide e gli altri partecipanti, partenza in escursione (o ciaspolata) nella piana di Campo Imperatore, tra canyon, doline e infinite praterie innevate. Rientro a Castel del Monte nel primo pomeriggio. Visita del borgo, tappa obbligata per l'acquisto del prelibato canestrato di Castel del Monte, saluti e partenza.



È possibile partecipare anche alla singola escursione.



Tutti i dettagli sul sito:

http://www.abruzzoparks.it/item/befana-sul-gran-sasso.html



Info e prenotazioni:

3397320568 Claudia (anche WApp)

3463541731 Luciano

info@abruzzoparks.it

