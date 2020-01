Da Santo Stefano a Rocca Calascio

Escursione guidata

Sabato 4 Gennaio 2020

Organizzato da Abruzzo Parks

Aerea traversata (o ciaspolata) di cresta negli sconfinati spazi del Piccolo Tibet, tra i borghi più belli delle Terre della Baronia.



Se ami gli spazi sconfinati e i silenzi della montagna, non troverai modo migliore di trascorrere la tua vacanza nei parchi abruzzesi. I borghi delle TERRE DELLA BARONIA sono piccoli gioielli medievali suggestivi e accoglienti in ogni periodo dell'anno. L'altopiano di Campo Imperatore ti sorprenderà con i suoi panorami infiniti ed ariosi.

La nostra aerea passeggiata prende il via da SANTO STEFANO DI SESSANIO, membro del club dei Borghi più Belli d'Italia, per visitare le case-mura, i tortuosi selciati che si insinuano tra le abitazioni e la preziosa eredità lasciata dall'antica opulenza prodotta dal commercio della lana. Da Santo Stefano, attraverso il Piano Lucchiano, sale per cresta al Monte delle Croci fino a raggiungere il CASTELLO di Rocca Calascio e la chiesa di Santa Maria della Pietà. Il castello domina la Valle del Tirino e l'altopiano di Navelli e sorge su un crinale a ca. 1500 metri d'altezza, in una posizione panoramica straordinaria e molto favorevole dal punto di vista difensivo. L'esperienza di osservare le montagne abruzzesi dall'alto delle sue torri è emozionante e imperdibile.

Scende poi per sentiero al borgo di ROCCA CALASCIO, e da lì a Calascio, dove si concluderà il nostro itinerario.



Vieni a vivere TRE GIORNI pieni di emozioni nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, tra altipiani innevati, borghi medievali, antiche abbazie, insediamenti pastorali e castelli, partecipando alla "Befana sul Gran Sasso".



