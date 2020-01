Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Le locce e le condole

Escursione guidata

Domenica 5 Gennaio 2020

Organizzato da Abruzzo Parks

Da Santo Stefano di Sessanio al Piano delle Locce... sulle tracce dell'attività secolare delle genti di montagna.



Da Santo Stefano di Sessanio si va alla ricerca delle tracce lasciate dall'attività secolare delle genti di montagna, che si spinsero a coltivare terreni fino a quota 1600 m: le LOCCE, ricoveri agro-pastorali scavati nelle pendici circostanti gli altipiani coltivabili, le CONDOLE, costruzioni in pietra risalenti al 1400, opera dei monaci cistercensi della grancia di Santa Maria del Monte di Paganica, e infine la piccola CHIESA di Santa Maria ai Carboni, anch'essa grancia dei monaci nel Piano delle Locce.

Con la lampada frontale si può esplorare l'interno delle locce, inaspettatamente ampio... un'esperienza che non mancherà di stupire.

Con la scusa di dover raggiungere le locce e le condole, l'itinerario ad anello si snoda tra morbide lande innevate, dove balze, valloncelli e crinali si susseguono all'infinito... e in ogni direzione. Sua Maestà il CORNO GRANDE sarà sempre presente a fare da sipario al bianco paradiso e a ricordarci che siamo in terra d'Abruzzo.



