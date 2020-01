A spasso nel Piccolo Tibet

Ciaspolata nella piana di Campo Imperatore, tra canyon, doline e infinite praterie innevate

Lunedì 6 Gennaio 2020

Organizzato da Abruzzo Parks

CAMPO IMPERATORE è un altopiano nascosto nel cuore dell'Appennino centrale, tanto sconfinato che Fosco Maraini lo paragonò al Tibet. La vista riesce a spingersi per notevoli distanze in ogni direzione... il cielo è a portata di mano, come sulla cima di una montagna.

L'altipiano è posto ad un'altitudine compresa tra i 1500 ed i 1900 m di quota, è lungo oltre 20 km e largo tra 3 e 7 km. Il pendio sale dolcemente ed alterna pianure alluvionali di origine lacustre con morene lasciate dagli antichi ghiacciai, rock-glaciers, nivomorene, circhi glaciali, brecciai e fiumare, versanti rocciosi tormentati, pareti verticali. Le cime che delimitano e circondano il "PICCOLO TIBET" sono tra le più elevate e suggestive dell'Appennino.



Quando il bianco del MANTO INNEVATO arriva a coprire ogni filo d'erba e le strade di accesso, la piana diventa difficile da raggiungere e si fa più selvaggia. Lontane ormai le greggi e i pastori, nello sconfinato deserto di doline arriva solo il CANTO DEL VENTO... una musica imperdibile.



Vieni a vivere TRE GIORNI pieni di emozioni nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, tra altipiani innevati, borghi medievali, antiche abbazie, insediamenti pastorali e castelli, partecipando alla "BEFANA SUL GRAN SASSO".



TUTTI I DETTAGLI SUL SITO:

https://www.abruzzoparks.it/item/nel-piccolo-tibet.html



Info e prenotazioni:

Claudia 3397320568 (anche WApp)

Luciano 3463541731 (anche WApp)

info@abruzzoparks.it

Altre info su:Tag: ciaspole