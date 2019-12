Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Il Presepe Vivente più Romantico d’Abruzzo 2019

Evento

Sabato 28 Dicembre 2019

Organizzata da: IL BOSSO

Nell'ambito della prima fase della V edizione del progetto didattico "I Nonni la Memoria immensa del fiume Tirino" siamo lieti di presentarvi: Il Presepe Vivente più Romantico d'Abruzzo! Un presepe lungo il fiume Tirino, unico nel suo genere, dove saranno i ragazzi della scuola di Bussi insieme ai nonni ad essere protagonisti, attori e guide d'eccezione.

Ad accogliervi un'atmosfera unica e suggestiva fatta di calore umano, valori e memoria storica, lungo un percorso che permetterà di riscoprire gli antichi mestieri e le tradizioni del luogo.

L'itinerario ha inizio presso la struttura Ostello Fiume Tirino di Bussi , nonché punto di ritrovo e di partenza.

Per consentire e permettere l'ordinato e corretto svolgimento dell'evento, le partenze saranno organizzate in gruppi, che partiranno ogni 10 minuti.

La durata dell'intero percorso è di circa 1h.

Al momento dell'arrivo ad ogni partecipante verrà assegnato un biglietto numerico in funzione dell'arrivo dello stesso visitatore.

La partenza del primo gruppo è prevista per le ore 15.30.

La partenza dell'ultimo gruppo verrà effettuata alle ore 19.30.

Trattandosi di un percorso completamente all'aperto si ricorda di indossare un abbigliamento caldo, comodo ed adeguato. Tutti i partecipanti sono pregati di partecipare con spirito positivo e collaborativo, trattandosi di un progetto didattico di educazione ambientale e sociale, con il coinvolgimento di oltre 100 figuranti tra Studenti e Nonni.

La partecipazione all'evento è gratuita, dietro assegnazione di un biglietto numerico per necessario controllo ed ordine del pubblico partecipante.

Il progetto non finisce qui!

Info e prenotazioni: Il Bosso 085 9808009 - info@ilbosso.com



Modalità di prenotazione biglietti:

E' possibile prenotare i biglietti telefonicamente al numero 085 9808009 e ritirarli:

# presso L'Ostello Fiume Tirino nei seguenti giorni:

giovedì 19 dicembre (dalle ore 9.30 alle ore 16.30)

venerdì 20 dicembre (dalle ore 9.30 alle ore 16.30)

venerdì 27 dicembre (dalle ore 9.30 alle 16.30)

sabato 28 dicembre (dalle ore 9.30 alle 12.30)

oppure

# il giorno stesso dell'evento (per il ritiro si prega di presentarsi 15 minuti prima rispetto all'orario di prenotazione)

Bussi sul Tirino 65022 Italy Comune: Bussi sul Tirino (PE)

Provincia: Pescara Regione: Abruzzo

Info Email: info@ilbosso.com Info Line: 085 9808009 Pescara

