Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Ciaspolata a Campo Imperatore

Giovedì 26 Dicembre 2019

Organizzato da: Abruzzo Mountain Wild

Itinerario ad anello con partenza da Fonte Macina, nei pressi del Ristoro Mucciante sulla piana di Campo Imperatore, accesso da Castel del Monte.

Calzeremo le ciaspole e, costeggiando il versante sud del Monte Camicia ci dirigeremo verso i ruderi della Miniera di bitume costruita nel periodo del ventennio fascista nell'ottica dell'autarchia per estrarre petrolio dagli scisti bituminosi che affiorano in quella zona.

Dalla Miniera riscenderemo lungo la canala della fiumana che in primavera convoglia le acque di fusione della neve che scendono dal Camicia e passando nei pressi della targa apposta in ricordo di Bud Spencer che ha recitato nei western all'italiana girati sulla piana, entreremo nel canyon dello Scoppatore da dove torneremo al punto di partenza dove, nel caso le condizioni meteorologiche lo permettano, potremo ristorarci con i famosi arrosticini.

L'escursione sarà condotta da Guide Alpine ed A.M.M iscritti al collegio delle Guide Alpine dell'Abruzzo

Dati tecnici

Difficoltà E

Dislivello circa 100 m

Lunghezza circa 6 km

Tempo di percorrenza 3-4 ore A/R

Difficoltà: EAI (escursionistico su terreno innevato); Scala Svizzera WT2

Appuntamento GIOVEDì 26 DICEMBRE 2019:

• L'Aquila piazzale Trony ore 8.00

• Castel Del Monte Caserma Carabinieri Forestali 8.45

Si ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile sulle strade ed autostrade abruzzesi è in vigore l'obbligo di pneumatici da neve o catene.

Info e prenotazione obbligatoria:

Ferdinando: 3292521060

Prezzo escursione: costo 15 euro + eventuale affitto ciaspole 10 euro

Abbigliamento e attrezzatura Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo. Giacca impermeabile, giacca anti-vento; un pile od indumento caldo equivalente; una maglietta da tenere a contatto di pelle; pantaloni lunghi invernali, è consigliabile indossarli sopra una calzamaglia; calze da trekking invernale; berretto e guanti di lana, scarponi da trekking. Inoltre, avrai bisogno di uno zaino comodo, con buoni spallacci che abbia la cintura per caricare i fianchi; un thermos o bottiglia da un litro per bevande calde; generi di conforto (cioccolata, frutta secca etc.), occhiali da sole e crema solare, vestiario di ricambio.

N.b.: in caso di condizioni meteo proibitive ci riserviamo di annullare l'escursione o di spostarla in un luogo più idoneo.

Altre info su:Tag: ciaspole