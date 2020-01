Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Social Media Marketing dedicato agli operatori Turistici

Corso di Formazione

Da Lunedì 20 a Mercoledì 29 Gennaio 2020

Organizzato da: IL BOSSO FORMAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE

🌍Social Media Marketing dedicata agli operatori Turistici



Come acquisire e fidelizzare il cliente:

strategie di web e social media marketing per gli operatori turistici.



📣Quando:

- Lunedì 20 gennaio, Mercoledì 22 gennaio,

- Lunedì 27 gennaio, Mercoledì 29 gennaio



🕐Orari lezione in aula:

dalle 16.00 alle 19.00



DURATA DEL CORSO:

🔸 n. 12 ore complessive (6 per modulo) in aula

🔸 n. 3 ore facoltative "Face to face"

Ogni incontro formativo ha una durata di n. 3 ore.



💢MODULO 1:

a cura della Dott.sa Ilaria Di Pietro

- Le politiche di acquisizione e fidelizzazione del cliente (a cura della Dott.sa Ilaria Di Pietro)

- Il processo di acquisto: i fattori determinanti per l'acquisto;

- La scelta del prodotto/servizio online e offline: differenze a confronto;

- Tecniche comunicazionali e di marketing per la vendita di un prodotto extra;

- Strumenti di fidelizzazione del cliente online e offline.



💢MODULO 2:

a cura della Dott.ssa Lara Pozzi

- Le strategie di web e social media marketing

- Le tecniche di web marketing per la costruzione di un sito web efficace;

- Analisi dei principali social network per la promozione aziendale;

- La creazione di un post su Facebook: i contenuti ottimali e le regole di targetizzazione;

- La pubblicazione di un post su Instagram: la scelta di immagine, testi e hashtag;

- Panoramica sulle altre principali tecniche di promozione digitale.



💢SESSIONE FACOLATIVA "Face to Face"

3 ore "Face to Face" con il team de IL BOSSO FORMAZIONE dietro appuntamento.



Il team de Il Bosso Formazione vi affiancherà per fornire supporto e consigli su strategie di comunicazione, consulenza imprenditoriale ed opportunità di incentivazione al miglioramento della formazione professionale dell'imprenditore e del personale impiegato.



Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione da parte dell'ente di Formazione Accreditato dalla Regione Abruzzo



🔷Quota di partecipazione:

- 99 euro (IVA ESENTE) invece di 115 euro per la partecipazione al corso in aula

- 45 euro (IVA ESENTE) per richiedere un appuntamento con il TEAM de IL BOSSO FORMAZIONE ed analizzare insieme le tue esigenze di markenting e comunicazione.



➡ Modalità di iscrizioni:

http://www.ilbossoformazione.com/mod/page/view.php?id=202



Segreteria tecnica:

Tel. 0862 1965246 - 085 9808009

Mail: formazione@ilbosso.com



Possibilità di pernotto in Ostello Fiume Tirino a prezzi agevolati



⛳️ IL BOSSO FORMAZIONE

Sede del Corso:

Centro Turistico e Formativo Valle del Tirino

Via Capodacqua 6, Capestrano (AQ)

Capestrano 67022 Italy Comune: Capestrano (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo



