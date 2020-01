9° Ciaspolamatrice

Domenica 26 Gennaio 2020

Organizzato dal CAI di Amatrice

"Ciaspolamatrice" Domenica 26 Gennaio 2020 Anello Alto di Cardito Una grande classica in uno degli ambienti più selvaggi e panoramici della Laga. L'escursione è aperta a tutti i Soci CAI, i non Soci potranno partecipare previa adesione da dare entro e non oltre le ore 18:00 di Venerdi 24 Gennaio e versamento di euro 10,00 per la copertura assicurativa. Per …

Continua a leggere

SCHEDA

Amatrice 02012 Italy Comune: Amatrice (RI)

Provincia: Rieti Regione: Lazio

Info Line: 348-1589474

Altre info su:Tag: ciaspole