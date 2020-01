Nel bosco vetusto + polentata

Ciaspolata

Sabato 25 Gennaio 2020

Organizzato da: AbruzzoParks

Da Prati di Tivo al Bosco dell'Aschiero con polentata al Rifugio Cima Alta... escursione/ciaspolata alla portata di tutti!

La magia dei paesaggi innevati è irresistibile, ancora di più quando ci si allontana dal caos delle piste da sci, sempre troppo affollate. Grazie alle racchette da neve (o CIASPOLE) è possibile andare in escursione sulla neve, camminare sul candido manto restando "a galla" e senza sprofondare, vivendo sensazioni uniche e alla portata di tutti. Se non hai mai provato questa esperienza, vieni con noi... la natura di bianco vestita ti stupirà!

Il profumo della neve, il silenzio, rotto solo dal croccare dei propri passi... tutto è sospeso, cristallizzato in attesa della primavera. Nel bosco poi lo scenario è da favola: gli ALBERI SECOLARI, ricoperti di neve e ghiaccio, creano scintillanti e scultoree gallerie, dove è facile volare di fantasia e immaginare di incontrare un unicorno o una fata! Tornando alla realtà, non tutti gli animali del bosco vanno in letargo, la vita continua nonostante il gran freddo: grazie alla neve è possibile osservare le impronte degli animali, lepri, volpi, lupi... o magari avere la fortuna di incrociare i loro passi.

Per la pausa pranzo faremo tappa al RIFUGIO CIMA ALTA, una calda e accogliente tana nel bosco, per mangiare insieme la polenta e fare scorta di energie per la strada di ritorno.

Se poi la neve fosse poca per ciaspolare, potremo godere comunque di un paesaggio imbiancato e meravigliarci di fronte alla bellezza della vista sul Paretone del Corno Grande e su tutta la catena orientale del Gran Sasso.

Vieni a vivere un WEEK-END immerso nella natura del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, partecipando anche all'escursione di domenica "Tramonto sul lago"... il lago di Campotosto!

TUTTI I DETTAGLI SUL SITO:

https://www.abruzzoparks.it/item/nel-bosco-vetusto-polentata.html

INFO E PRENOTAZIONI:

Claudia 3397320568 (anche WApp)

Luciano 3463541731 (anche WApp)

info@abruzzoparks.it

Pietracamela 64047 Italy Comune: Pietracamela (TE)

