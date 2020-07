Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Notturna Monte Coppe

Escursione notturna guidata

Sabato 4 Luglio 2020

Monte Coppe è una facile vetta che si affaccia sul versante adriatico del gran sasso raggiungibile con 1 ora e mezza di cammino da Fonte Vetica. Potrebbe sembrare di poco conto ma dall'alto dei suoi 1990m e sopra le sue pareti strapiombanti la vista dell'alba e della pianura sottostante lascia il ricordo. Abbiamo deciso di salire a Monte Coppe sia per la facilità dell'escursione adatta ad un pubblico più vasto ed a chi non se la sente di affrontare lunghe camminate di notte, ma anche perché siamo sicuri che saremo gli unici visto il crescente numero di persone che punta alle cime maggiori del Gran Sasso nelle notti di luna piena. Salire di notte con la luna piena fa provare delle emozioni e delle sensazioni che difficilmente si riescono a trasmettere a chi non l'ha mai fatto.



PROGRAMMA COMPLETO:

https://www.mountainevolution.com/it/esperienze_estate/estate-escursionismo-gran-sasso-notturna-monte-coppe



Per info e prenotazioni

347 76 61 126

mountainevolution@gmail.com

